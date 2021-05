"Musisz podziękować Flickowi i Muellerowi". Niemiecki dziennikarz zwraca się do Lewandowskiego

Podczas sobotniego meczu Bundesligi Robert Lewandowski zdobył swojego 41. gola w sezonie bijąc tym samym kilkudziesięcioletni rekord należący do Niemca Gerda Muellera. Reprezentant Polski dokonał tego w zaledwie 29 ligowych występach. Polski zawodnik zapisał się w ten sposób w historii niemieckiej ligi oraz europejskiej piłki.

"To całkowicie zgodne z duchem sportu"

Wyczyn Polaka wywołał entuzjazm wśród kibiców. Gratulacje kapitanowi reprezentacji Polski złożyli również m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.Sukces piłkarza komentował Raimund Hinko, niemiecki dziennikarz "Sport Bild", który od wielu lat zajmuje się Bayernem Monachium.

– Szanowny Robercie Lewandowski, ja również chciałbym skorzystać z okazji i złożyć ci gratulacje, choć trochę mi przykro, że wyprzedziłeś wielkiego Gerda Muellera, najlepszego strzelca wszechczasów Bundesligi. Nigdy nie robiłem z tego sekretu. Nawet jeśli zdobyłeś dziewięć goli z rzutów karnych, a on w sezonie1971/1972 ani jednego, to nie musisz czuć się winny. Jest to całkowicie zgodne z duchem sportu – podkreśla komentator w swojej kolumnie pod tytułem "Meine Bayern".

– Jeszcze bardziej gratuluję ci jednak zachowania podczas biciu tego wyczynu. Przez całe 90 minut meczu z Augsburgiem nie pokazywałeś zawziętości i uporu. Podobnie było w ostatnich tygodniach, gdy zbliżałeś się do rekordu. Nie pomstowałeś na swoich kolegów z zespołu, przyjmowałeś kopnięcia i uderzenia w twarz, nie pozwalałeś się rozproszyć i nie wykłócałeś się z bramkarzem rywali, swoim rodakiem, Rafałem Gikiewiczem – zwraca uwagę Hinko.

Dziennikarz: Robert powinien podziękować

W dalszej cześci tekstu Raimund Hinko stwierdza, że Robert Lewandowski powinien podziękować m. in. trenerowi Bayernu Monachium

– Fakt, że prowadzisz taki, a nie inny styl życia, z dietą bezglutenową, treningiem autogennym itd. nie ma znaczenia. Inni też to robią. To wszystko jest wynikiem pewnych kwestii. Musisz podziękować Hansiemu Flickowi za bardzo ofensywną taktykę oraz Thomasowi Muellerowi, który był twoim najlepszym asystentem. Nie możesz także nie przyznać Karlowi-Heinzowi Rummenigge i Uliemu Hoenessowi racji, że nie pozwolili ci przez te wszystkie lata odejść do Realu Madryt. Kto wie, jak nieszczęśliwy byś tam był. Florentino Perez ma tam jednego piłkarza, który robi za trzech najważniejszych graczy w klubie, tylko o rok starszego od ciebie Karima Benzemę, który właśnie odbudował swoją karierę – wskazuje dziennikarz.

