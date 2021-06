UEFA podjęła decyzję ws. koszulek Ukrainy na Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczynają się w najbliższy piątek, 11 czerwca. Wśród drużyn, które powalczą o tytuł najlepszego zespołu na kontynencie znalazła się także reprezentacja Ukrainy. W niedzielę zostały zaprezentowane wzory koszulek, w których piłkarze naszego wschodniego sąsiada wybiegną na murawę. Okazało się jednak, że piłkarskie trykoty Ukraińców wywołały oburzenie po stronie rosyjskiej. Sprawą musiała zająć się UEFA.

Krym na koszulkach Ukrainy

Wszystko za sprawą konturu Ukrainy, jaki znalazł się na koszulkach reprezentantów kraju. Zawiera on Krym, który w 2014 roku został zaanektowany przez Rosję.

Szef ukraińskiej federacji piłkarskiej napisał na Facebooku, że świadomość niepodzielności kraju będzie dodawała piłkarzom sił podczas występów na mistrzostwach.

"Jedyna i niepodzielna ojczyzna z Krymem, Donieckim, Ługańskim, Kijowem, moim rodzimym Dnieprem, Lwowem, Odessą, wszystkimi miastami i wioskami (...) Wierzymy, że to wzmocni zawodników, bo będą sobie zdawali sprawę, że walczą dla całej Ukrainy" – napisał Andrij Pawełko.

Piłkarskie trykoty Ukraińców skomentowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Maria Zacharowa stwierdziła, że Krym jest "rosyjski", a włączenie go w obręb Ukrainy na piłkarskich koszulkach to rodzaj "iluzji". Zacharowa odniosła się również do hasła "chwała Ukrainie" umieszczonego na koszulkach. Jej zdaniem jest ono nacjonalistyczne i wielu osobom kojarzy się z Ukraińską Powstańczą Armią, Stepanem Banderą i zbrodniami wojennymi.

Z kolei rosyjski parlamentarzysta Dmitrij Swiszczew określił ukraińskie koszulki jako prowokację. Polityk domaga się stanowczej reakcji UEFA.

Decyzja UEFA

UEFA wskazała, że, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje akurat takie granice państwa, mapa zamieszczona na ukraińskiej koszulce nie narusza regulaminu. Rosja zaanektowała Krym w 2014 r. Kreml zalicza Półwysep Krymski do Federacji Rosyjskiej, jednak na arenie międzynarodowej jest on wciąż uznawany za terytorium należące do Ukrainy.

Kolejny punkt sporny dotyczył hasła "Chwała Ukrainie", wydrukowane na kołnierzu. W tym przypadku również padło rozstrzygnięcie na korzyść strony ukraińskiej. UEFA uznała napis za apolityczny.

Z koszulek nakazano jednak usunąć hasło "Chwała bohaterom!". W decyzji wskazano, że pełne hasło "Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!" ma wyraźne skojarzenie polityczne. Hasło to stanowiło pozdrowienie członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

