Dramat podczas Euro 2020. Piłkarz reanimowany na boisku

Eriksen zasłabł pod koniec pierwszej połowy – nieatakowany przez nikogo, osunął się na boisko. Lekarze interweniowali natychmiast, podejmując reanimację. Mecz, który rozgrywano w Kopenhadze, został przerwany przy stanie 0:0.

Na razie nie ma oficjalnych informacji o stanie zdrowia piłkarza, ale według duńskiej telewizji funkcje życiowe zostały przywrócone.

Kariera piłkarza

Christian Dannemann Eriksen to duński zawodnik występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Inter Mediolan oraz w reprezentacji Danii. W eliminacjach do mundialu w Rosji strzelił dla swojej drużyny 11 goli. Piłkarz ma 29 lat.

Początek Euro 2020

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczęły się w piątek. W meczu otwarcia Włosi pokonali Turcję 3:0. Z kolei dzisiejsze spotkanie Walii ze Szwajcarią zakończyło się remisem 1:1.

W poniedziałek o godz. 18:00 swój pierwszy mecz na Euro 2020 rozegrają Polacy. Rywalem naszych piłkarzy będzie Słowacja. Następnie zagramy z Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).

Czytaj też:

Euro 2020. Boniek wyznaczył cel minimum dla reprezentacji Polski