Euro 2020. Lewandowski zwrócił się do Eriksena

"Oglądanie tych scen podczas meczu Dania - Finlandia na Euro 2020 było dla nas wszystkich niepokojące. Miło słyszeć, że Christian Eriksen jest w stabilnym stanie. Szybkiego powrotu do zdrowia, @ChrisEriksen8!" – napisał Lewandowski po angielsku na Twitterze.

Dramatyczne sceny na murawie

Eriksen zasłabł pod koniec pierwszej połowy spotkania Dania – Finlandia. Nieatakowany przez nikogo, osunął się na boisko. Lekarze interweniowali natychmiast, podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową. Mecz, który rozgrywano w Kopenhadze, został przerwany przy stanie 0:0 w 43. minucie.

UEFA poinformowała w oficjalnym komunikacie, że zawodnik został przetransportowany do szpitala, a jego stan jest stabilny. Wcześniej duńska telewizja podała, że funkcje życiowe piłkarza zostały przywrócone podczas reanimacji.

Po konsultacji z drużynami podjęto decyzję o wznowieniu meczu. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Finów 1:0. O kontynuowanie gry miał poprosić swoich kolegów z reprezentacji sam Eriksen.

Kariera piłkarza

Christian Dannemann Eriksen to duński zawodnik występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Inter Mediolan oraz w reprezentacji Danii. W eliminacjach do mundialu w Rosji strzelił dla swojej drużyny 11 goli. Piłkarz ma 29 lat.

Początek Euro 2020

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczęły się w piątek. W meczu otwarcia Włosi pokonali Turcję 3:0. Z kolei sobotnie spotkanie Walii ze Szwajcarią zakończyło się remisem 1:1, a Belgii z Rosją 3:0.

W poniedziałek o godz. 18:00 swój pierwszy mecz na Euro 2020 rozegrają Polacy. Rywalem naszych piłkarzy będzie Słowacja. Następnie zagramy z Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).

