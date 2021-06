Kuba Błaszczykowski odznaczony przez prezydenta

Były reprezentant Polski w piłce nożnej, w latach 2010-2014 kapitan piłkarskiej reprezentacji Kuba Błaszczykowski został dziś uhonorowany przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

– Jestem wzruszony, a jednocześnie to dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt, że mogę wręczyć panu to bardzo wysokie polskie odznaczenie. Z bardzo złożonym uzasadnieniem. Sukcesy sportowe to tylko część pana życia, niezwykle ważna, piękna, z punktu widzenia właśnie Rzeczypospolitej. Ale jest także ta druga, niezwykle ważna z ludzkiego punktu widzenia. Działalność człowieka, który idąc drogą wielkiej kariery dostrzega także innych. Ich potrzeby, trudności. Jest pan po prostu dobrym człowiekiem, dając, jako wielka postać, niezwykły przykład. Za to z całego serca dziękuję – podkreślał prezydent.

– Wierzę, że na Pańskiej piersi, na Pańskim ramieniu pojawią się z czasem kolejne odznaczenia, kolejne podziękowania w imieniu Rzeczypospolitej, wyższe. Aczkolwiek – myślę – znając Pańską historię, że równie bardzo, jak to dzisiejsze odznaczenie, ceni Pan Order Uśmiechu i Medal św. Brata Alberta, który dostał Pan w 2017 roku właśnie za to, że umie Pan wyciągnąć rękę do drugiego człowieka – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu prezydenckim.

– Dziękuję za te wszystkie lata w reprezentacji, za bycie jej kapitanem. Za wszystkie piękne, wspaniałe chwile, które przeżyliśmy dzięki panu – powiedział prezydent Duda, podkreślając również działalność charytatywną piłkarza.

facebook

Kariera Jakuba Błaszczykowskiego

Kuba Błaszczykowski to jeden z najlepszych polskich zawodników w XXI wieku. W reprezentacji narodowej wystąpił 108 razy i strzelił 21 goli. Wystąpił na Euro 2012 i 2016 oraz w mistrzostwach świata 2018.

Grał w Wiśle Kraków (mistrzostwo Polski w 2005 roku), Borussii Dortmund (dwukrotnie mistrzostwo Niemiec), Fiorentinie i VfL Wolfsburg. Obecnie znów występuje w Wiśle Kraków. Jednocześnie jest jednym z jej współwłaścicieli.

Czytaj też:

Budka: Boże, chroń przed nimi PolskęCzytaj też:

Ireneusz Raś dołączył do PSL