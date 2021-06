"Dziewczyny z brązu, chłopaki ze złota". 23 czerwca promocja książki

W środę, 23 czerwca, odbędzie się konferencja prasowa z okazji premiery książki „Dziewczyny z brązu, chłopaki ze złota. Rozmowy o siatkówce i nie tylko z medalistami igrzysk olimpijskich z Tokio (1964), Meksyku (1968) i Montrealu (1976)”

Wydarzenie rozpocznie się o 13:00 w Centrum Olimpijskim (Wybrzeże Gdyńskie 4). Udział wezmą m.in. Krystyna Jakubowska, brązowa medalista z Tokio i Meksyku oraz Edward Skorek, mistrz olimpijski z Montrealu.

Siatkarskie historie

Książka „Dziewczyny z brązu, chłopaki ze złota” to zbiór wywiadów z twórcami pierwszych sukcesów polskiej siatkówki, liczący niemal 600 stron. Przeprowadziliśmy 20 wywiadów, które składają się na niezwykle poruszającą opowieść o ludzkich losach, sportowych sukcesach i towarzyszących ich emocjach. Nasi bohaterowie, dziś 70- i 80-latkowie, opowiadają o kulisach swojej kariery, a także o tym, jak wygląda ich życie na emeryturze. Wywiadom towarzyszy bogata faktografia i teksty omawiające historię piłki siatkowej w Polsce. Wielkim atutem jest bardzo duża liczba pozyskanych przez nas zdjęć – współczesnych i archiwalnych, wycinków prasowych, osobistych pamiątek zawodników. Niektórzy z rozmówców Macieja Zdziarskiego, autora książki, pozostają aktywnymi działaczami, inni – szczególnie brązowe medalistki – żyją w cieniu. Część nie ukrywała zaskoczenia tym, że po wielu latach ktoś chce wysłuchać ich opowieści. Czuły, że są – niesłusznie – nieco zapomniane.

Kim jest autor książki?

Autor pozycji Maciej Zdziarski to dziennikarz, fotografik, działacz społeczny, menedżer i przedsiębiorca. Jest prezesem Fundacji Instytut Łukasiewicza

„Moi rozmówcy opowiadają o swojej drodze do sukcesu, często niezwykle wyboistej i krętej. To opowieść o istocie sportu: słodyczy zwycięstwa i goryczy porażki, o dumie z reprezentowania barw narodowych i prozaicznych potyczkach z codziennością, o drodze do fizycznej doskonałości, która jest tak samo ważna jak odporność psychiczna. To także świadectwo czasów, w których czystość sportowej rywalizacji musiała wielokrotnie ustępować zakulisowej polityce, a talent i poświęcenie zderzały się z siermiężną rzeczywistością życia w PRL” – pisze autor.

