Po pierwszej połowie Polska przegrywa ze Szwecją

Spotkanie rozpoczęło się dla Biało-Czerwonych fatalnie. Już w drugiej minucie meczu Emil Forsberg przedarł się przez polską obronę, oddał strzał i zdobył bramkę.

Polacy mieli szansę odpowiedzieć w siedemnastej minucie. Po wykonaniu rzutu rożnego w polu karnym Szwedów doszło do ogromnego zamieszania, a Robert Lewandowski dwukrotnie trafił w poprzeczkę.

Do końca pierwszej połowy Szwecja nie oddała prowadzenia.

45 minut nadziei

Spotkanie z drużyną "Trzech koron" jest dla Polaków decydujące, jeśli chodzi o awans do kolejnej fazy rozgrywek mistrzostw Europy. Szwedzi po remisie z Hiszpanią i wygranej ze Słowacją mają 4 punkty i są pewni awansu do 1/8 finałów. Polacy z dorobkiem 1 punktu muszą to spotkanie wygrać, aby przejść dalej.

Tuż przed godz. 17:00 selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa podał "jedenastkę", która zagra w spotkaniu ze Szwecją. Oto nazwiska: Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Tymoteusz Puchacz, Piotr Zieliński, Karol Świderski i Robert Lewandowski.

Z kolei Szwecja zagra w składzie: Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelof, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Alexander Isak, Kristoffer Olsson, Robin Quaison i Marcus Danielson.

Przegrana ze Słowacją, remis z Hiszpanią

– Dla nas ten mecz jest jak finał. Musimy być skoncentrowani jakby to był finał od pierwszych do ostatnich sekund, by odnieść to zwycięstwo – mówił Sousa podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Pierwszy mecz na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją 2:1. Drugie spotkanie – z Hiszpanią – zakończyło się remisem (1:1). Bramkę dla Polski strzelił Hiszpanom Robert Lewandowski.

Czytaj też:

Z kim Polska może zagrać w 1/8 finału Euro?