Czy Sousa powinien zostać z kadrą? Ocena Stanowskiego

Nasza reprezentacja kończy swoją przygodę na Euro 2020 z jednym punktem w grupie i wraca do domu. Bilans meczów na tym turnieju to dwie porażki (ze Słowacją i Szwecją) i jeden remis (z Hiszpanią).

Stanowski: Sousa powinien zostać

W felietonie opublikowanym na weszło.com założyciel i szef tego portalu podsumował występ naszych piłkarzy oraz pracę trenera.

„Z uwagi na dość sporą grupę ludzi, którzy albo mają kłopoty ze zrozumieniem dłuższych tekstów, albo im się dłuższych tekstów nie chce w ogóle czytać, więc zadowalają się tytułem i zdjęciem, na wstępie napiszę: Paulo Sousa powinien zostać” – rozpoczyna swój tekst Stanowski.

Jak wskazuje w dalszej części tekstu, „wywracanie wszystkiego do góry nogami co pół roku nie jest żadnym pomysłem na rozwój”. Dziennikarz przekonuje, że „i tak nie mamy na oku nikogo, o kim moglibyśmy na sto procent powiedzieć, że będzie lepszy”. W jego ocenie etap chaosu zbliża się ku końcowi i trzeba dać Sousie szansę na poukładanie drużyny.

Stanowski zwraca uwagę, że Sousa miał bardzo mało czasu na poznanie reprezentacji. „Pierwszy raz za mojego życia pojechaliśmy na turniej z trenerem, który – to już moja obserwacja, być może mylna – nie wiedział do końca, czego po którym piłkarzu może się spodziewać, który uczy się tej drużyny i który nie zdołał wypracować czegokolwiek solidnego. Tak niegotowi, jak w 2021 roku, to nie byliśmy nigdy” – pisze dziennikarz.

Jeden z twórców „Kanału Sportowego” ocenia, że to „konsekwencja zatrudnienia, a potem trwania Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera” – uważa Stanowski.

„Ale zdumiewa mnie czołobitność, z jaką niektórzy do kadencji Sousy podchodzą. Czy on może w przyszłości zrobić coś dobrego? Pewnie tak. Wydaje się inteligentnym człowiekiem, piłkarze w niego wierzą – to już jakiś punkt wyjścia, bo w Brzęczka nie wierzyli. A czy do tej pory zrobił coś dobrego? Nie zauważyłem” – pisze dalej.

W kolejnych akapitach dziennikarz skupia się na analizie stricte sportowej gry Polaków w kontekście pracy Paulo Sousy.

Jaka decyzja ws. trenera?

Prezes PZPN Zbigniew Boniek pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej o przyszłość Paulo Sousy w naszej kadrze, stwierdził, że to "bardzo dobry trener".

– Paulo Sousa ma kontrakt z PZPN do końca eliminacji. Jest bardzo dobrym trenerem, pociągnął za sobą zawodników i to była drużyna grająca inaczej niż to do czego byliśmy przyzwyczajeni – odpowiedział prezes PZPN.

