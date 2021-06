Federacja chce zagłuszyć kibiców, bo gwiżdżą na klękających piłkarzy

Trwa Euro 2020. Zakończyła się faza grupowa, a przed nami ćwierćfinały. Obok emocji sportowych, pojawiają się także te związane m.in. z ruchem LGBT czy rasizmem.

Anglia - Niemcy. Zagłuszą kibiców?

Anglia zmierzy się na stadionie Wembley z Niemcami. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 we wtorek. Starcie drużyn znajdujących się w gronie faworytów do wygranej w turnieju budzi szczególne zainteresowanie nie tylko z powodów stricte sportowych.

Piłkarze reprezentacji Anglii przed rozpoczęciem każdego meczu Euro 2020 klękają w geście „walki z rasizmem”. Ich zachowanie budzi niezadowolenie, czy wręcz zażenowanie wielu kibiców. Za każdym razem trybun rozlegają się coraz głośniejsze gwizdy.

W związku z tym przed wtorkowym meczem z Niemcami, władze angielskiej federacji piłkarskiej zwróciły się z prośbą do operatora obiektu Wembley, by w momencie, w którym zawodnicy klękną przed pierwszym gwizdkiem sędziego została puszczona głośna muzyka. Miałoby to na celu zagłuszenie dezaprobaty, jaką wyraża część trybun.

„Zawsze byliśmy za tym, by wspierać reprezentację we właściwy sposób – przed, w trakcie, jak i po meczu” – pisze federacja w oficjalnym oświadczeniu. „Przed wtorkowym spotkaniem z Niemcami pragniemy raz jeszcze zaapelować do wszystkich fanów. Zrobimy wszystko, by wszelkie przejawy dyskryminacji i podziałów były napiętnowane, a mecze z udziałem angielskiej drużyny narodowej pozostały bezpiecznym i radosnym doświadczeniem”. – czytamy w komunikacie.

Klękanie w Premier League

Klękanie przed meczem to gest praktykowany w lidze angielskiej. Według oficjalnej narracji ma on wyrażać sprzeciw wobec rasizmu i solidarność z ruchem "Black Lives Matter", który jest postrzegany właśnie jako ruch antyrasistowski (choć np. w USA jego członkowie i sympatycy byli oskarżani o podsycanie agresji i zamieszek na ulicach po zabiciu przez białego policjanta czarnoskórego George'a Floyda). Podczas Euro 2020 część drużyn praktykuje ten gest. Nie czyniły tego jednak m.in. reprezentacje Polski, Chorwacji i Węgier.

