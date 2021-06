"To żart". Walijski obrońca krytykuje organizację Euro 2020

Walia przegrała z Danią 0:4 walkę o ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Europy. Wynik nie był niespodzianką. Dania do przerwy prowadziła 1:0 po trafieniu Kaspera Dolberga. Po przerwie Dolberg dołożył jeszcze jednego gola, a potem trafili także Joakim Maehle i Martin Brathwaite.

Walia poszkodowana?

Według walijskiego obrońcy Chrisa Guntera forma Euro 2020, czyli rozrzucenie meczów po całej Europie sprawiła, że jego drużyna nie mogła liczyć na wsparcie kibiców.

"Każdy naród miał fanów, gdziekolwiek się pojawili. Ale Walia nie. Z wyjątkiem 350 osób, które złamały rządowe zasady, by być razem z nami. Wy (kibice) i my zasłużyliśmy na więcej. Organizacja tego turnieju to żart. Ale nikt nie powiedział, że życie jest sprawiedliwe. Płaczcie, ale potem uśmiechnijcie się, bo znowu jedliśmy obiad przy głównym stole" – napisał w mediach społecznościowych Gunter.

Piłkarz przerwał wywiad

Po porażce Walii z Danią, walijski napastnik Gareth Bale udzielił pomeczowego wywiadu. Sportowiec nie krył rozgoryczenia wynikiem. Jego reakcja na jedno z pytań pokazuje skalę sportowej złości.

– Oczywiście to nie jest sposób, w jaki chcieliśmy pożegnać się z turniejem. Z naszego punktu widzenia mieliśmy dobre 25 minut, ale straciliśmy bramkę i obraz gry się zmienił. Na drugą połowę wyszliśmy chcąc grać w piłkę i gonić wynik, ale popełniliśmy błąd i straciliśmy gola. Oczywiście sposób w jaki zakończyliśmy spotkanie jest rozczarowujący, a chłopaki są sfrustrowani i wkurzeni, ale wolę odejść w ten sposób. Walcząc – mówił Bale.

Dziennikarz postanowił też poruszyć temat tego, czy to ostatni mecz Walijczyka w narodowych barwach. Na to pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi, bo Bale po prostu odszedł od mikrofonu, tym samym kończąc wywiad – opisuje serwis Onet.pl.

