Euro 2020. Kapitan Anglików założy tęczową opaskę

Tym samym zawodnik dołączy do kapitana Niemiec Manuela Neuera oraz kapitana Holandii Georginia Wijnalduma, którzy również propagują ruch LGBT+ podczas turnieju.

Angielska federacja piłkarska poinformowała, że lider drużyny angielskiej zamierza założyć kapitańską opaskę w kolorach sześciobarwnej tęczy. W ten sposób reprezentacja Anglii ma wyrazić swoje poparcie dla osób LGBT+.

Federacja chce zagłuszyć kibiców, bo gwiżdżą na klękających piłkarzy

Starcie drużyn znajdujących się w gronie faworytów do wygranej w turnieju budzi zatem szczególne zainteresowanie nie tylko z powodów stricte sportowych.

Przypomnijmy, że piłkarze reprezentacji Anglii przed rozpoczęciem każdego meczu Euro 2020 klękają w geście „walki z rasizmem”. Ich zachowanie wywołuje coraz większe niezadowolenie i zażenowanie wielu kibiców. Za każdym razem trybun rozlegają się głośne gwizdy.

W związku z tym przed wtorkowym meczem z Niemcami, władze angielskiej federacji piłkarskiej zwróciły się z prośbą do operatora obiektu Wembley, by w momencie, w którym zawodnicy klękną przed pierwszym gwizdkiem sędziego została puszczona głośna muzyka. Miałoby to na celu zagłuszenie dezaprobaty, jaką wyraża część trybun.

„Zawsze byliśmy za tym, by wspierać reprezentację we właściwy sposób – przed, w trakcie, jak i po meczu” – pisze federacja w oficjalnym oświadczeniu. „Przed wtorkowym spotkaniem z Niemcami pragniemy raz jeszcze zaapelować do wszystkich fanów. Zrobimy wszystko, by wszelkie przejawy dyskryminacji i podziałów były napiętnowane, a mecze z udziałem angielskiej drużyny narodowej pozostały bezpiecznym i radosnym doświadczeniem”. – czytamy w komunikacie.

