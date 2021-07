Transferowy hit stanie się faktem? Podolski o krok od Górnika Zabrze

Lukas Podolski to 36-letni mistrz świata i jeden z głównych zawodników reprezentacji Niemiec w ostatnich dwóch dekadach. "Poldi" wielokrotnie podkreślał, że chciałby zakończyć karierę w Górniku Zabrze. "Może jeszcze z Górnika Zabrze zadzwonią? W końcu awansowali do ekstraklasy i muszą się wzmacniać" – powiedział w wywiadzie w 2014 roku. Od tamtej pory podkreślał, że chciałby zakończyć przygodę z piłką w Górniku. Teraz wygląda na to, że dotrzyma słowa.

4 lipca Fabrizio Romano, dobrze poinformowany włoski dziennikarz napisał na Twitterze, że Podolski prowadzi "zaawansowane rozmowy z Górnikiem Zabrze".

Dziś Górnik Zabrze wrzucił do sieci film, na którym zaprezentował czarną koszulkę z numerem 10 z dopiskiem: "The Legend continues". Z kolei Podolski u siebie zamieścił nagranie, w którym też występuje w czarnej koszulce i też z numerem 10 na plecach. Zapowiada w niej "kolejne wyzwanie".

Lukas Podolski – kim jest?

Lukas Podolski urodził się w Gliwicach, ale jako dziecko wyjechał z rodzicami do Niemiec. W reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów wystąpił 130 razy zdobywając 49 bramek. To mistrz świata i wicemistrz Europy, a także mistrz Niemiec. Podolski grał m.in. dla Bayernu Monachium, 1. FC Koeln i Arsenalu. Ostatnio występował w tureckim Antalyasporze, dla którego przez półtora roku zdobył sześć bramek w lidze.