Hajto podsumował Euro w wykonaniu Polaków. Zdradził też, kogo chciałby wrzucać do więzienia

Po przegranym w rzutach karnych finale, w sieci popłynął potok rasistowskich komentarzy ze strony angielskich kibiców w kierunku czarnoskórych zawodników reprezentacji, którzy nie wykorzystali "jedenastki". Nie zabrakło też agresywnych zachowań wobec kibiców reprezentacji Włoch.

– Nie rozumiem, jak w XXI wieku można być rasistą. Do tego haniebne ataki na przechodzących kibiców. To dla mnie abstrakcja, tu muszą być potężne kary, włącznie z więzieniem – skomentował zachowanie Anglików były kapitan polskiej reprezentacji.

Były zawodnik nie szczędził pochwał pod adresem nowych mistrzów Europy.

– Zasłużyli na tytuł, to bardzo solidna drużyna. Bez wielkich gwiazd w ofensywie, ale konsekwentna, atakująca rywala już na jego połowie, wykorzystująca świetnie szybkość Chiesy, który potrafi oddać bardzo groźny strzał na bramkę rywala – powiedział w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

"Potężna porażka polskiej reprezentacji"

Tomasz Hajto skrytykował postawę polskich zawodników na ostatnio zakończonej imprezie. –W kategoriach sportowych to potężna porażka polskiej reprezentacji. Biorąc pod uwagę, w jakiej grupie byliśmy, nie było możliwości, żebyśmy nie zdobyli tych trzech punktów. To by nam dało awans. A zdobyliśmy jeden – powiedział

Zdaniem piłkarza trudno szukać jasnych punktów w naszej drużynie. – Grzegorz Krychowiak miał słaby turniej. To zawodnik, który musi być w pełni fizycznie przygotowany, wtedy jest bardzo mocny. Jeśli ma problemy w tym obszarze, to nie zagra tak, jak go na to stać. Zresztą, nawet Robert Lewandowski w tym meczu ze Słowacją nie prezentował się najlepiej – stwierdził.

Krytyki nie uniknął też selekcjoner polskiej reprezentacji Paolo Sousa. –To nie jest trener za 5 złotych, ale najlepiej opłacany trener w historii polskiej piłki. Można od niego wymagać. A właśnie te błędy personalne pokazują, że ta praca do tej pory nie była należycie wykonana – skwitował

Czytaj też:

"Arbiter był stronniczy". Jest petycja ws. powtórki finału Euro 2020Czytaj też:

Włosi wygrywają Euro! O wyniku zadecydowały karne