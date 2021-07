"Wyszedł z tego manifest". Polska olimpijka wyznała, że jest lesbijką

Olimpijka Aleksanda Jarmolińska kilka dni przed igrzyskami w Tokio dokonała oficjalnego "coming outu". Wystąpiła w klipie nagranym dla stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza – powiedziała w nim, że jest osobą homoseksualną.

– Cześć, nazywam się Ola Jarmolińska i będę reprezentować Polskę w strzelectwie podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Występuję z Miłością, bo niedługo się żenię. Kocham moją przyszłą żonę i prywatnie, i oficjalnie – w domu, w pracy, na zawodach, podczas olimpiady i igrzysk olimpijskich. Reprezentuję Polskę i chcę mieć w niej równe prawa, w tym prawo do uznania mojego małżeństwa, prawo do bezpiecznego życia rodzinnego, po prostu do równości. Chcę móc startować w biało-czerwonych barwach ze świadomością, że mój kraj traktuje mnie z należytą mi godnością. Wspieram równość małżeńską dla wszystkich, bo... Miłość Nie Wyklucza – mówi Jarmolińska.

Tęczowa maseczka

Na ceremonii otwarcia igrzysk Jarmolińska pojawiła się w maseczce z kolorami tęczy. Jak zapewnia w rozmowie z Onetem, nie założyła jej dla manifestacji poglądów. - Po prostu jest najwygodniejsza za wszystkich, jakie posiadam. Dobrze mi się w niej oddycha. Była to zatem decyzja związana z wygodą, ale oczywiście z manifestem, jaki z tego wyszedł, nie mogę się nie zgodzić – powiedziała.

Sportsmenka zdradziła, że po igrzyskach zamierza wziąć ślub ze swoją partnerką. Uroczystość odbędzie się w Danii. – Ubolewam nad tym, że nie możemy tego dokonać w naszym kraju. Czujemy się przez to dyskryminowane. Z faktu, że będziemy w związku małżeńskim z osobą tej samej płci, nic nie wynika w Polsce. Mówię tu o takich zwykłych sprawach, jak odebranie czegoś na poczcie, czy informacje u lekarza. Nie mówiąc o wspólnym rozliczeniu podatku – powiedziała Jarmolińska.

Aleksandra Jarmolińska w Tokio reprezentuje nasz kraj w skeecie (dziedzina strzelectwa sportowego). Po pierwszym dniu zajmuje 17. miejsce i nadal walczy o finał. Po pierwszym dniu eliminacji ma 69 punktów. W poniedziałek odbędzie się druga część zawodów, w której do zdobycia będzie 50 punktów.

