Premier: Wierzę, że na tym boisku pojawią się następcy Kuby Błaszczykowskiego

W sobotę w południe odbyła się uroczystość otwarcia nowego boiska przy Szkole Podstawowej im. St. Ligonia w Truskolasach koło Częstochowy. Wybudowany kosztem 2,23 mln zł obiekt otwarli premier Mateusz Morawiecki oraz Jakub Błaszczykowski, były reprezentant Polski w piłce nożnej.

"Wszyscy trochę zazdrościmy wielkim, bogatym klubom piłkarskim, ale chyba się zgodzimy, że znacznie łatwiej jest stworzyć wielki klub i wygrywać, jak ma się miliony na zakup najlepszych zawodników z całego świata. Wielką sztuką jest natomiast zbudować system oparty na szkoleniu młodzieży, budowie boisk i infrastruktury sportowej. I od tej strony zabieramy się do tego, aby w kolejnych latach polska piłka osiągała sukcesy. W Truskolasach otwarliśmy razem z Kuba Błaszczykowski jedno z takich nowoczesnych boisk, bo to tutaj zaczynał Kuba" – podkreśla premier we wpisie opublikowanym na Facebooku.

"Wierzę, że futbol jest w sercach"

"Wierzę, że na tym boisku będą rozpoczynać swoje kariery kolejne gwiazdy polskiej i europejskiej piłki. Następcy Kuby. Wierzę, że futbol nie ma swojego domu, ale jest w sercach młodych dziewcząt, chłopaków, kibiców, zawodników, trenerów i wszystkich, którzy kochają piłkę nożną. Jest w sercach tych, którzy chcą, żeby poprzez piłkę działy się dobre rzeczy. I tak się dzisiaj w Polsce dzieje. Naszym wielkim zadaniem jest wykorzystanie tego fenomenu, stworzenie mądrej strategii i warunków rozwoju. Możemy powiedzieć, że jesteśmy materialnie przygotowani do sukcesów. Musimy być też jak najlepiej przygotowani mentalnie. Wola walki, dyscyplina, charakter, parcie do przodu - to jest to, czego potrzebujemy" – podkreśla szef rządu.

"Wiele razy rozmawiałem o tym z Kubą Błaszczykowskim. Nasz były kapitan reprezentacji mówił mi także o swojej kontuzji i woli jej przezwyciężenia. Tego życzę Kubie, ale i wszystkim młodym polskim piłkarzom, żeby przezwyciężali swoje słabości, żebyśmy walczyli o najwyższe trofea" – wskazuje Mateusz Morawiecki.

