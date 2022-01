Włoch nowym selekcjonerem polskiej kadry? Szef PZPN zabrał głos

Fabio Cannavaro przyleciał w sobotę do Warszawy, gdzie spotkał się z władzami PZPN. W wywiadzie dla Viaplay Cezary Kulesza potwierdził tę informację.

– Widzę, że jesteście szybsi ode mnie. Pewnie już na lotnisku zauważyliście, że trener doleciał. Rzeczywiście jestem po spotkaniu. Myślę, że sylwetki trenera nie trzeba przedstawiać, bo jest dość znaną postacią. Jako trener pracował dwukrotnie w Chinach, po drodze była jeszcze Arabia Saudyjska. To wielki piłkarz, mistrz świata i kapitan reprezentacji Włoch – wymieniał Kulesza w rozmowie z Viaplay.

– Spotkanie trwało półtora godziny. Chciałbym podkreślić, że to tylko i wyłącznie rozmowa. Nie było obietnicy, że będzie selekcjonerem, ale po prostu rozmawiam z wieloma trenerami i na tym nasza rozmowa się zakończyła. Doceniam, że trener przyleciał do Polski i chciał się spotkać. To świadczy o tym, że jesteśmy silną federacją – mówił prezes PZPN.

Obecnie Canavarro nie ma pracy (od września). Wcześniej pracował w takich klubach jak Al-Ahli, Al-Nassr czy Tianjin Tianhai. W 2019 roku był tymczasowym selekcjonerem chińskiej kadry.

Decyzja wciąż nie zapadła

– Nie mówię, że skończyłem rozmowy z potencjalnymi kandydatami, ale żeby uściślić i wybrać pierwszą trójkę, to jeszcze potrzebuję chwilę. Z każdym trenerem chcę usiąść, popatrzeć jaki jest błysk w oku, bo nie chciałbym, żeby został popełniony błąd taki, jak z Paulo Sousą, że potem mamy taki problem. Nie mówię, że był popełniony błąd, ale ja nie chciałbym go popełnić – podkreśla Cezary Kulesza.

Do 19 stycznia prezes powinien podać nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wśród faworytów wymieniane jest nazwisko byłego trenera Adama Nawałki.