Michniewicz selekcjonerem reprezentacji Polski. "Najlepszy wybór"

Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej zakomunikował wybór nowego trenera kadry na Twitterze. "Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami. Myślimy już tylko o #MisjaMoskwa!" – napisał.

Jednak nie Nawałka

Poszukiwania selekcjonera dla polskich piłkarzy trwały od rezygnacji z tej posady Portugalczyka Paulo Sousy. Wśród potencjalnych kandydatów do przejęcia kadry wymieniało się często byłego trenera reprezentacji Polski Adama Nawałkę. Innymi opcjami – według doniesień medialnych – mieli być m.in. Jan Urban, Włoch Fabio Cannavaro czy Ukrainiec Andriej Szewczenka.

Jednak już w minioną sobotę część dziennikarzy sportowych podawało nazwisko Michniewicza jako pewniaka. Taka też ostatecznie była decyzja prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Czesław Michniewicz jest bardzo ambitnym trenerem. Wiem, że od teraz będzie pracował dzień i noc – stwierdził Cezary Kulesza podczas konferencji prasowej.

Były trener Legii

Czesław Michniewicz to były szkoleniowiec Legii Warszawa, z którą sięgnął w 2021 roku po mistrzostwo kraju oraz wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA, a także były selekcjoner reprezentacji Polski U-21. 51-letni trener podpisał kontakt z PZPN do końca 2022 roku. Kadrę poprowadzi już w marcu tego roku podczas wyjazdowego spotkania z Rosją w ramach baraży do mistrzostw świata 2022. Jeżeli "Biało-Czerwoni" wygrają ten mecz, pięć dni później zmierzą się u siebie z Czechami albo Szwecją.

Michniewicz jako zawodnik występował na pozycji bramkarza w klubach: Ossa Biskupiec Pomorski, Bałtyk Gdynia, Polonia Gdańsk oraz Amica Wronki. Zagrał m.in. w rozgrywkach Pucharu UEFA. Karierę zawodniczą zakończył w 2000 roku w wieku 30 lat.

