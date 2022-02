Igrzyska Olimpijskie w Pekinie ruszyły! Podejmij wyzwanie i sprawdź, ile wiesz

Zimowe Igrzyska Olimpijskie są drugą największą – po letnich Igrzyskach – imprezą sportową na świecie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Zimowe Igrzyska Olimpijskie to impreza mająca stosunkowo krótką historię. Idea Igrzysk w ogóle narodziła się w starożytnej Grecji w VIII wieku p.n.e. Nowożytne Igrzyska Olimpijskie to pomysł barona Pierre de Coubertain’a, który założył Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w roku 1894. Początkowo na Igrzyskach pojawiały się jedynie sporty „letnie” – nawiązujące do starożytnych Igrzysk. Pomysł organizacji odrębnych zawodów poświęconych sportom zimowym narodził się później.

Pierwotnie pierwszych dziewięć dyscyplin sportowych rozgrywanych na Igrzyskach były to: bobsleje, curling, hokej na lodzie, patrol wojskowy (poprzednik późniejszego biathlonu), narciarstwo biegowe, kombinacja norweska, skoki narciarskie, łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo szybkie.

Od 1924 roku Igrzyska Zimowe mocno ewoluowały. Kolejne sporty i dyscypliny dołączane są do programu zawodów. Są to m.in. narciarstwo alpejskie, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, snowboard. U progu XX wieku zaczęły pojawiać się także pomysły włączenia kilku dyscyplin zimowych do letnich Igrzysk, ale nie spotkało się to ze szczególnym zainteresowaniem osób, które chciały chronić integralność i tradycje zawodów.

Pekin 2022. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie

Podczas imprezy doszło także do nietypowego wydarzenia z udziałem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Otóż w trakcie przemarszu sportowców z Ukrainy rosyjski przywódca... usnął. Całe zdarzenie nagrały kamery. Ze względu na napiętą sytuację na linii Moskwa-Kijów komentatorzy powątpiewają, czy Putin przez przypadek przysnął akurat w momencie przemarszu Ukraińców.

