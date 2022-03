Ukraińska reprezentacja: Chwała Polsce! Chwała Ukrainie!

24 marca polscy piłkarze mieli zagrać z Rosją w Moskwie w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze. Jednak dwa dni po napaści Rosji na Ukrainę PZPN poinformował, że biało-czerwoni nie mają zamiaru grać z Rosjanami. Decyzja taka zapadła m.in. po konsultacjach, jakie odbyli między sobą nasi zawodnicy z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele. Niedługo potem do Polski dołączyły Czechy i Szwecja, które są z nami w grupie. Ostatecznie FIFA zdecydowała o całkowitym wykluczeniu rosyjskiej drużyny z rozgrywek.

Wczoraj polska kadra pokonała Szwecję i tym samym zapewniła sobie awans do mistrzostw. "Drodzy polscy bracia! Serdecznie gratulujemy dotarcia do finałów mistrzostw świata! Zawsze będziemy doceniać waszą wrażliwość i braterskie wsparcie dla milionów naszych kobiet i dzieci, które przyjęliście do swojej rodziny" – czytamy w oświadczeniu ukraińskiej reprezentacji

"Chwała Polsce! Chwała Ukrainie!"

W dokumencie podkreślono, że Ukrainadocenia wsparcie ze strony polskich piłkarzy oraz PZPN. Zdaniem Ukraińców postawa polskich sportowców dała "przykład całemu środowisku piłkarskiemu i określiło pozycję światowych władz sportowych".

"Wasz decydujący krok jest przykładem dla całego świata, jak się zjednoczyć, gdy szalony i bezwzględny człowiek przybywa z bronią na twoją ziemię! Ale Dobro zawsze zwycięża zło, a wasz awans na mistrzostwa świata jest dla nas bardzo symboliczny i inspirujący! – podkreślają w oświadczeniu.

Następni Ukraińcy gratulują polskiej kadrze zwycięstwa. "Chwała Polsce! Chwała Ukrainie!" – podkreślono w zakończeniu.

Czytaj też:

Polska jedzie na mundial. Wygrywamy ze Szwecją 2:0Czytaj też:

Rosja chce zorganizować mistrzostwa Euro. Jak zareaguje UEFA?