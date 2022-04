Sukces wpisany w strategię AZS

Sport olimpijski

To przede wszystkim sukces w letnich igrzyskach olimpijskich. Sportowcy z Gryfem AZS w sercu, a Orłem na piersi zdominowali ten obszar. Jedna trzecia składu polskiej reprezentacji olimpijskiej oraz 9 z 14 medali przywiezionych z Tokio zasługuje na szczególne wyróżnienie, a w szczególności nasi bohaterowie: Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, Małgosia Hołub-Kowalik, Malwina Kopron, Natalia Kaczmarek, Paweł Fajdek, Karol Zalewski, Dariusz Kowaluk, Kajetan Duszyński, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Agnieszka Kobus-Zawojska, Katarzyna Zillman, Maria Sajdak, Dawid Tomala oraz Michał Derus (paraolimpijczyk).

W niedawno zakończonych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zawodnicy AZS stanowili 1/3 polskiej reprezentacji olimpijskiej (17 z 57). Sporty zimowe nie przyniosły nam aż tyle satysfakcji co letnie, niemniej jednak to zawodniczki i zawodnicy z Klubów AZS zajmowali główne miejsca punktowane. Jesteśmy z nich dumni bo emocje związane z rywalizacją jakie nam zafundowali były na medal.

Sport powszechny

Rok 2021 był kolejnym w którym wszyscy zmagaliśmy się z trwającą pandemią koronawirusa. Wiele wydarzeń sportowych zostało odwołanych, a te które udało się przeprowadzić obwarowane były zaostrzonym reżimem sanitarnym. W takich okolicznościach kluczowa jest pasja i wynikająca z niej determinacja działania studentów sportowców tworzących AZS. Jak się okazuje to największy kapitał jakim dysponuje Akademicki Związek Sportowy. Dzięki wspaniałej AZS-owskiej społeczności wszystkie projekty udało nam się z sukcesem doprowadzić do końca. Sport powszechny jest jednym filarów naszej sportowej misji. Akademickie Mistrzostwa Polski – największy w Polsce system rozgrywek (74 mistrzostwa), codzienna działalność ponad 3000 sekcji sportowych, Ligi Międzyuczelniane w każdym ośrodku akademickim; imprezy sportowe dla dzieci: Igrzyska Bez Barier, Od Młodzika Do Olimpijczyka, Futsal Gram, Łączy na Niepodległa; dla młodzieży ze szkół średnich Z SKS-u DO AZS-u; aktywności otwarte dla ogółu społeczeństwa takie jak masowy obecnie Test Coopera Dla Wszystkich; czy akcje dla seniorów Senior Camp. Nie sposób nie wspomnieć o Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS dla osób z niepełnosprawnościami, wyróżnionych m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Federację Sportu Akademickiego.

Te wymienione i wiele innych, w których w sumie wzięło udział ponad 65 000 osób przeprowadzonych zostało z uśmiechem na twarzach, potem na czołach oraz trudem przyjmowania porażek i radości z sukcesów. Wszystkie te działania, to inwestycja w budowanie zdrowego, dojrzałego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą (dum pugnas, victor es) ta łacińska aksyma w tym wypadku najlepiej oddaje ducha tej części AZS-owskich sukcesów. – Od wielu lat obserwuję AZS z wielu poziomów, zarówno jako reprezentantka klubu, lecz ostatnio także osoba zaangażowana w projekty organizacji skierowane dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób z niepełnosprawnościami. Widać w nich bardzo duże zaangażowanie sponsorów takich jak Grupa LOTOS i PZU, dzięki którym rozwijają się fantastyczne programy AZS. Wśród nich m.in. Igrzyska Bez Barier i Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS. W ten obszar akademickiej aktywności warto inwestować. Chętnie się w niego angażujemy jako sportowcy. My zarażamy sportem, a w zamian otrzymujemy mnóstwo pozytywnej energii, którą z pewnością w naszych różnych relacjach dostrzegają także sponsorzy– zauważa z kolei Agnieszka Kobus-Zawojska, wioślarka, dwukrotna medalistka olimpijska z Rio i Tokio.

Sport dzieci i młodzieży

AZS to kuźnia sportowych talentów. Bez szkolenia dzieci i młodzieży nie będziemy mieli sukcesów w sporcie wyczynowym. Inwestujemy w ich sportowy rozwój i to tutaj tkwi ukryta siła sportu akademickiego. Rok 2021 to kolejny rok sukcesów zawodniczek i zawodników spod znaku Gryfa AZS w systemie sportu młodzieżowego. Kolejny raz 8 Klubów AZS (1. AZS AWF Katowice, 2. AZS AWF Warszawa, 3. AZS OŚ Poznań, 5. AZS UMCS Lublin, 7. AZS AWF Poznań, 8. AZS AWFiS Gdańsk, 9. AZS AWF Kraków, 10. AZS AWF Wrocław) znalazło się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji obejmującej 5157 klubów prowadzących szkolenie młodzieży i uczestniczących w rywalizacji sportu młodzieżowego z całej Polski. To najlepszy fundament dla przyszłych sukcesów olimpijskich.

Dwutorowa kariera studentów sportowców

Środowisko akademickie zobowiązuje. AZS mocno akcentuje zrównoważony rozwój, nie zapominając o inwestycji w edukację. Rok 2021 to kontynuacja sportowego rozwoju niemal 1000 wyczynowych studentów sportowców (min I klasa sportowa, medaliści IO, MŚ, ME, AMŚ, uniwersjad, MP, MMP) w Akademickich Centach Szkolenia Sportowego (MSiT) oraz wsparcia ich kariery edukacyjnej na uczelniach poprzez program Narodowej Reprezentacji Akademickiej (MEiN). Zacieśnienie współpracy Klubów AZS i uczelni to kolejny etap budowania systemowego rozwiązania wspierania dwutorowej kariery studentów sportowców, tak brakującego polskim środowisku akademickim. Rola władz rektorskich w rozwoju sportu akademickiego na najwyższym poziomie jest nie do przecenienia. To dzięki nim nasi studenci sportowcy mają rewelacyjne warunki do rozwoju kariery sportowej i naukowej. Nie bez znaczenia jest tu rola Prezesa AZS prof. Alojzego Nowaka (społecznie realizującego swoją funkcję), jednocześnie Rektora największej polskiej uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego. Włączając w tą działalność potencjał AZS wraz z jego biznesowymi partnerami takimi jak PZU i Lotos, uzupełniamy ofertę sportową i edukacyjną o pakiet bezpieczeństwa (ubezpieczenia), wsparcia mentalnego, marketingowego, szkoleń i staży przygotowując ich do kolejnego etapu życia, tym razem kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy.

– Z organizacyjnym dołączeniem do grona sponsorów PZU wiążę jeszcze szansę na lepsze warunki ubezpieczeń dla kluczowych zawodników z rodziny AZS. To bardzo ważna sfera, o której znaczeniu często uświadamiamy sobie za późno, po szkodzie – dodaje Agnieszka Kobus-Zawojska.

Współpraca z biznesem

Lista sukcesów AZS w roku 2021 zawiera również kontynuację współpracy z Grupą LOTOS sponsorem głównym. LOTOS wpierając niemal wszystkie ww. obszary naszej działalności, wzmacnia wartość Akademickiego Związku Sportowego jako partnera tak ważnej instytucji biznesowej. „NAJ NIE BIERZE SIĘ ZNIKĄD” hasło promocyjne naszego głównego sponsora Grupy Lotos S. A. idealnie trafia w punkt wyjaśniając, że najlepsze wyniki osiągane w jakiejkolwiek dziedzinie życia nigdy nie są dziełem przypadku, a wynikają z ciężkiej pracy, pasji i nieustannego dążenia do rozwoju i postępu. Szczególnie kiedy odnosi się do walki o osiąganie najwyższych wyników sportowych. – Wśród sportowców wzrasta świadomość tego, ile mogą zyskać dzięki partnerom, a firmy też zdają sobie sprawę, ile może im dać kooperacja z zawodnikiem lub zawodniczką. Odpowiednia promocja i współpraca ze sponsorami to podstawa we współczesnym sporcie, ale dlatego też wymagania sponsorów wobec sportowców są coraz większe – zauważa Patrycja Adamkiewicz, taekwondzistka AZS AWF Warszawa, uczestniczka igrzysk w Tokio i medalistka uniwersjady.

Wreszcie rok 2021 to czas w którym AZS nawiązał współpracę z nowym partnerem strategicznym, niezwykle istotnym dla rozwoju sportu akademickiego. Grupa PZU bo to o niej mowa, podpisała z AZS trzyletnie porozumienie o współpracy, którego filarem jest wspólne dbanie o zdrowy i bezpieczny rozwój młodzieży akademickiej, zapobieganie wypadkom i niwelowanie ich skutków, ale przede wszystkim wzrost świadomości związanej wpływem aktywności fizycznej na wszelkie sfery rozwoju. Oprócz wsparcia Akademickiej Reprezentacji Polski w startach w imprezach międzynarodowych, rozwoju systemu rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski, PZU będzie wspierało AZS w działaniach prewencyjnych na rzecz różnych grup społecznych i środowiskowych począwszy od dzieci, przez sport osób z niepełnosprawnościami, po akcje dla seniorów.



– To świetny sposób nie tylko na promocję dyscypliny, lecz także na promocję dla jej sponsorów. Marketingowo jest ona doskonale „opakowana”. Organizatorzy wykonują od dawna kawał dobrej roboty. Przygotowują fajne nagrody, robią mnóstwo zdjęć i filmów. Gdy ja byłem młodszy, to nie było takich wydarzeń. O spotkaniach z mistrzami nie było nawet mowy. Teraz to się zmieniło. Dzieci się cieszą, kiedy robimy sobie z nimi zdjęcia, dajemy autografy, chwalimy, doradzamy lub je asekurujemy. Dla nich to dodatkowy bodziec i motywacja, by jeszcze lepiej trenować – mówi Radosław Kawęcki, aktualny Mistrz Świata i wielokrotny medalista MŚ i ME w pływaniu oraz ambasador akcji OMDO.

Jesteśmy dumni z zaufania jakim obdarzyła nas jedna z największych firm w Polsce. PZU i AZS łączy nie tylko wieloletnia tradycja, ale także wspólne cele i śmiało można powiedzieć, że tworzymy DOBRĄ DRUŻYNĘ wpisując się w jeden z kluczowy projektów prewencyjnych Grupy PZU. Zaufania nie zdobywa się z dnia na dzień. Pracują na nie dla organizacji zawodnicy, liderzy, kluby, trenerzy i pozostałe osoby budujące naszą społeczność. Łatwiej pozyskać i utrzymać sponsorów, kiedy możemy zagwarantować im nie tylko klasyczne świadczenia organizacji sportowej, lecz także unikalne wartości – wielotysięczną grupę młodych ludzi, posiadających pasję, charakter, reprezentujących poziom akademicki, gwarantujących wysoką kulturę osobistą i zawodową. Oczywiście najjaśniej w tym pakiecie błyszczą olimpijskie medale, jakich w tym roku zawodnicy i zawodniczki wywodzący się z AZS zdobyli wiele. Nasi partnerzy i sponsorzy są jednak świadomi, że o sile naszej organizacji stanowią nie tylko gwiazdy na poziomie profesjonalnym, lecz także szeroka aktywność w ramach sportu powszechnego oraz sportu osób z niepełnosprawnościami. – Poza szeroką współpracą z AZS, firmy otrzymują również dostęp do tysięcy znakomitych studentów, spośród których wielu osiąga nie tylko świetne wyniki sportowe, lecz także naukowe, organizacyjne i biznesowe – zauważa prof. Alojzy Nowak, Prezes Akademickiego Związku Sportowego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Akademicki Związek Sportowy i wspierająca go w działaniach Fundacja AZS to instytucje w których praca jest swoistego rodzaju misją, gdzie Zarządy i Prezes pracują pro bono, a nagrodą jest głównie satysfakcja z siąganych sukcesów.

W rok 2022 wchodzimy z dużym poczuciem odpowiedzialności za dotychczasowe nasze projekty i osiągnięcia, zobowiązania wobec partnerów i sponsorów, a przede wszystkim wobec naszych członków, zawodniczek i zawodników, studentek i studentów sportowców tworzących ta społeczność. Mamy ambicję udowodnić, że przyznane nam przez FISU i EUSA wyróżnienia dla najlepszej organizacji sportu akademickiego na świecie i w Europie nie były przypadkowym wydarzeniem. Podpisane kontrakty sponsorskie to wyraz uznania, które daje nam poczucie siły i pozwala podchodzić do zakładanych planów z optymizmem. Przed nami kolejny rok niepewności pandemicznej, ale bogaci w doświadczenia z minionych dwóch, już wiemy jak bezpiecznie

i w zgodzie z reżimem sanitarnym kreować sportową rzeczywistość w środowisku sportu młodzieżowego, akademickiego, powszechnego i wyczynowego. W tegorocznym kalendarzu (lipiec) mamy jedno z największych dotychczasowych wyzwań – Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi: 6500 uczestników z całej Europy, około 1000 wolontariuszy, 20 sportów. Mocne partnerstwo EUSA, Politechniki Łódzkiej – lidera projektu, Miasta Łódź oraz zaplecze ogólnopolskiej struktury AZS już dzisiaj pozwala nam myśleć o tym projekcie w kategoriach sukcesu. Sukcesu, który jest wpisany w strategię działania AZS. – AZS przechodzi teraz swoistą transformację. Wprowadza dużo nowych rozwiązań i znacznie lepiej dba o sportowców. Chce się nimi chwalić, promować ich i wspierać. Na pewno obrano słuszny kierunek. To powinno przynieść wiele korzyści – dodaje dwukrotny mistrz świata w klasie RS:X, olimpijczyk Piotr Myszka z AZS AWFiS Gdańsk.

Dzisiaj Akademicki Związek Sportowy – jak znaczna część polskiego społeczeństwa – włączył się w pomoc Ukraińcom zmagającym się z trudami wojny. Organizujemy doraźną pomoc uchodźcom, zbieramy krew i pieniądze. Liczymy, że i na tym polu odniesiemy wspólny sukces.