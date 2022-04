Nie żyje ojciec Czesława Michniewicza. Trener zmienia plany zawodowe

Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej planował wyjechać w środę do Niemiec, gdzie miał rozpocząć swój objazd po Europie, aby odwiedzić wielu polskich piłkarzy. "Miał też chwilę porozmawiać z nami przed wylotem, ale właśnie poinformował, że zmienia plany" – napisał Tomasz Kowalczyk, dziennikarz sportowy Jedynki Polskiego Radia.

Niedługo później ukazał się oficjalny komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Prezes Cezary Kulesza wraz z Zarządem i pracownikami Polskiego Związku Piłki Nożnej składa selekcjonerowi reprezentacji Polski, Czesławowi Michniewiczowi, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca. PZPN prosi o uszanowanie prywatności trenera i jego Rodziny" – czytamy na oficjalne stronie organizacji.

"To trudny temat"

Jakiś czas temu trener opowiedział o swojej sytuacji rodzinnej w programie "Hejt Park" emitowanym na Kanale Sportowym.

– To trudny temat, bo mój ojciec i moja mama są bardzo ciężko chorzy i kontakt z nimi jest utrudniony. Jak ostatnio dzwoniłem, rozmawiałem z siostrą i ona im przekazała tę wiadomość. Ojciec powiedział, że jest dumny i że wie, ale później zaczął nagle zmieniać temat. Mama jest świadoma, wie i myślę, że oboje są bardzo dumni ze mnie. To jest najgorsze w tym wieku, że organizm funkcjonuje, ale głowa nie nadąża za wszystkim. To jest trudna sytuacja dla wszystkich i to trochę wzruszające. Może zabrakło roku czy dwóch lat, żeby tych sił było więcej i on miał większą satysfakcję z tego – opowiadał wtedy poruszony Czesław Michniewicz.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Premier: Polscy sportowcy zachowali się wspaniale