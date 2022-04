Lewandowski dostał radę, by nie grał dla reprezentacji. Były piłkarz wskazuje powód

Były piłkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec skomentował porażkę zespołu z hiszpańskim Villarealem w rywalizacji o półfinał z Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Bawarczycy ulegli 1-2 i remis 1-1, który padł we wtorek, nie wystarczył do awansu.

Effenberg: Lewandowski i Mueller nie dali z siebie wszystkiego

W ocenie Effenberga, winę przegrany dwumecz ponoszą przede wszystkim najstarsi gracze, wśród których jest również polski napastnik.

"Eintracht Frankfurt oraz RB Lipsk zachwycają i mogą w tym sezonie zdobyć europejskie trofeum. To niecodzienna sytuacja. Przyzwyczailiśmy się bowiem, że pucharowa rywalizacja trwa dla nas do momentu, w którym odpada z niej Bayern Monachium. W tym sezonie on i jego zawodnicy tak jak Thomas Mueller czy Robert Lewandowski mogą tylko zadawać sobie kolejne pytania i wyciągnąć wnioski na przyszłość" – pisze były reprezentant Niemiec w komentarzu dla portalu T-Online.de.

Effenberg przekonuje, że od tak doświadczonych zawodników należy oczekiwać więcej. „Ci piłkarze muszą odpowiedzieć sobie na pytania, dlaczego się nie udało, co poszło nie tak. Muszą też wyciągnąć wnioski z pewnych rzeczy. Manuel Neuer, a w szczególności Mueller i Lewandowski, jako zawodnicy z pola, nie dali z siebie wszystkiego" – pisze.

"Powinni zrezygnować z gry dla reprezentacji"

"Nie można wykluczyć, że w tym przypadku sporą rolę odegrały natłok meczów i wiek zawodników. Od 10-12 lat obaj dążą do wygrywania na najwyższym poziomie i być może po prostu skończył się ich najlepszy czas. To wciąż wielcy zawodnicy, ale być może potrzebują więcej odpoczynku i czasu na regenerację. Muszą coś zmienić, by w najważniejszych meczach dawać z siebie możliwie jak najwięcej” – tłumaczy były pomocnik Bayernu.

W podsumowaniu ekspert wskazuje remedium na zaistniały problem, zaznaczając, że jest to jego rada.

"Skoncentrujcie się na grze w Bayernie i zakończcie kariery w reprezentacjach. Mistrzostwa świata w Katarze w środku sezonu będą czymś nowym dla piłkarzy i według mnie to zagrożenie dla starszych zawodników. W wieku 32, 33 czy 34 lat musisz słuchać swojego ciała i zastanowić się, co zrobić, by wszystko działało na najwyższym poziomie" – proponuje.

