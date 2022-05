Lewandowski potwierdził, że odchodzi z Bayernu

– Rozmawiałem z Hasanem (Salihamidziciem, dyrektorem sportowym w Bayernie – przyp. red.) i powiedziałem mu, że podjąłem decyzję. Mimo że nie dostałem żadnej oferty z Bayernu, to nie przedłużę kontraktu – powiedział Robert Lewandowski na antenie Viaplay. Tym samym napastnik potwierdził medialne spekulacje o jego "rozstaniu" z niemiecką drużyną. Pisał o tym. m.in. "Bild"

– Wydaje mi się, że w tym momencie obie strony muszą myśleć o przyszłości. Poinformowałem trenera o mojej decyzji – wskazał Lewandowski. Sportowiec zaznaczył, że nie jest wykluczone, że mecz z VfL Wolfsburg był jego ostatnim w zespole mistrza Niemiec. – Bardzo możliwe, że to był mój ostatni mecz w barwach Bayernu Monachium. Oczywiście mam jeszcze rok kontraktu, więc wydaje mi się, że w niedalekiej przyszłości więcej się wyjaśni. Na dzień dzisiejszy w 100 procentach niczego nie możemy być pewni – mówił "Lewy".

Lewandowski przejdzie do Barcelony?

Wygląda na to, że saga transferowa dotycząca Roberta Lewandowskiego wreszcie dobiegła końca. O transferze kapitana reprezentacji Polski mówiono od dawna. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski przeniesie się do Barcelony.

"Z bliskiego otoczenia piłkarza dowiedzieliśmy się, że napastnik porozumiał się już z Barceloną. Najlepszy napastnik na świecie ma być po telekonferencji z władzami Blaugrany. Z przekazanych nam informacji wynika, że zostały ustalone wszystkie warunki kontraktu" – czytamy na stronach portalu sport.tvp.pl.

Polski zawodnik byłby pierwszym w historii rodzimego futbolu, który zostałby zawodnikiem FC Barcelony. Dotychczas wielki klub reprezentowali piłkarze ręczni: Bogdan Wenta i Kamil Syprzak oraz koszykarz Maciej Lampe.