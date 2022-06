Polski tenisista chce pomóc Ukrainie. Zrobi to podczas Wimbledonu

25-letni zawodnik z Wrocławia poinformował o sprawie w niedzielę za pośrednictwem wpisu w serwisie społecznościowym Twitter.

"Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekażę na pomoc dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo" – napisał Hurkacz.

twitter

Wimbledon 2022

Jak opisuje portal Interia.pl, Polak swój udział w tegorocznym Wimbledonie rozpocznie w poniedziałek około południa od pojedynku z Alejandro Davidovichem Fokiną. Losowanie przeciwnika było dla Huberta Hurkacza dość pechowe, bowiem jego rywal zajmuje wysokie, 38. miejsce w światowym rankingu tenisistów Association of Tennis Professionals (ATP).

Jednak reprezentant Polski, po ostatnim wygranym turnieju niemieckim Halle, zajmuje 10. pozycję w klasyfikacji, więc zdaje się być teoretycznym faworytem.

Wimbledon 2022 potrwa do niedzieli, 10 lipca. Miejsce rozgrywania zawodów to tradycyjnie trawiaste korty All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym roku odbędzie się już 135. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniesie 40 350 000 funtów.

Kontrowersyjna decyzja

Tegorocznemu turniejowi od dłuższego czasu towarzyszą ogromne kontrowersje. Wszystko za sprawą majowej decyzji organizacji ATP, która ogłosiła, iż tegoroczny Wimbledon 2022 nie będzie zaliczany do rankingu.

Powodem jest wykluczenie reprezentantów Rosji i Białorusi w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

"Możliwość udziału w turniejach dla graczy dowolnej narodowości na podstawie zasług i bez dyskryminacji jest fundamentem naszego touru. Decyzja Wimbledonu o zakazie startu dla Rosjan i Białorusinów w Wielkiej Brytanii tego lata podważa tę zasadę oraz integralność systemu rankingowego ATP" – podano w oświadczeniu w tej sprawie.

Czytaj też:

"Polka potwierdza dominację". Ekspert: Na Igę Świątek nie ma mocnychCzytaj też:

Polka wygrała turniej w Paryżu! 35. zwycięstwo z rzędu