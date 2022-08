"Cudowna chwila w Święto Wojska Polskiego!". Wygrana Polki w Monachium

To pierwszy medal reprezentantki Polski w historii maratonu na mistrzostwach Europy. Podczas poniedziałkowych zmagań Lisowska osiągnęła czas 2:28:34. Ponadto, polski zespół sięgnął po brąz w rywalizacji drużynowej.

Złoty medal Lisowskiej

Aleksandra Lisowska urodziła się 12 grudnia 1990 roku w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie). W zawodach lekkoatletycznych specjalizuje się w biegach długich. Reprezentantka Polski ma w dorobku pięć złotych medali mistrzostw Polski oraz cztery brązowe. W trakcie kariery stawała także na podium mistrzostw kraju juniorów oraz młodzieżowców. Podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które odbyły się w ubiegłym roku, zajęła 35. miejsce.

W trakcie zmagań w Monachium druga była Chorwatka Matea Parlov Kostro, a trzecia Holenderka Nienke Brinkman – przekazał portal sport.tvp.pl.

Gratulacje za zwycięstwo

Lisowskiej, która jest marynarzem Marynarki Wojennej RP, gratulacje złożył wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Świetna wiadomość prosto z Monachium! Pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy w maratonie zdobyty przez naszego żołnierza-sportowca z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego st. mar Aleksandrę Lisowską. Cudowna chwila w Święto Wojska Polskiego! Brawo!" – napisał na Twitterze.

twitter

Do sukcesu Polki odnieśli się w mediach społecznościowych też inni politycy, m.in. szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. "Niesamowita Aleksandra Lisowska! Złoto ME w maratonie po świetnym finiszu! Do tego brąz naszej kobiecej drużyny na tym królewskim dystansie! To jest dzień Polek w Monachium!" – oznajmił.

twitter

Sukces polskiej drużyny

Oprócz indywidualnego złota Aleksandry Lisowskiej w maratonie, Polki zakończyły rywalizację drużynową na trzecim miejscu i odebrały w Monachium brązowe medale. W skład zespołu weszły: Lisowska, a także Angelika Mach oraz Monika Jackiewicz.

W poniedziałek lepsze od "Biało-Czerwonych" okazały się tylko Niemki i Hiszpanki.