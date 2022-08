Mistrzostwa Europy w Monachium: Sensacyjny medal dla Polski

Podczas zawodów finałowych Polka posłała młot na odległość 72,12 m.

Złoto wywalczyła Rumunka Bianca Ghelber, a brąz – Włoszka Sara Fantini.

Niespodzianka w Monachium

Portal sport.tvp.pl, który relacjonował zmagania, nie ukrywał, że Różańska sprawiła wielką niespodziankę polskim kibicom. Komentatorzy i eksperci spodziewali się bowiem przede wszystkim medalu innej naszej reprezentantki w rzucie młotem – Malwiny Kopron. Jednak medalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich niespodziewanie odpadła z rywalizacji w ramach mistrzostw Europy już na etapie eliminacji. W finale mieliśmy więc tylko jedną Polkę – Ewę Różańską.

Polka w pierwszej próbie uzyskała 71,63 m, w drugiej – 70,92 m, a w trzeciej – 71,03 m. Czwartą i piątą próbę paliła. Aczkolwiek w szóstej poprawiła swój najlepszy rezultat – posłała młot na aż 72,12 m.

Worek polskich medali

W środę na mistrzostwach Europy w Monachium w finale biegu na 400 m reprezentantki Polski zdobyły aż dwa medale. Na drugim miejscu z rezultatem 49,94 rywalizację zakończyła Natalia Kaczmarek, zaś trzecią pozycję zajęła Anna Kiełbasińska, która dobiegła do mety z czasem 50,29 – podał portal sport.tvp.pl. Do finału z "Biało-Czerwonych" zakwalifikowała się jeszcze Iga Baumgart-Witan. Ta sztuka nie udała się natomiast Justynie Święty-Ersetic. Bieg kobiet na 400 m, to od lat konkurencja, która budzi wielkie emocje na każdej imprezie rangi mistrzowskiej.

Przypomnijmy, że w ostatni poniedziałek, 15 sierpnia Polka Aleksandra Lisowska zdobyła złoty medal w maratonie. Był to pierwszy medal naszej reprezentantki w historii tej konkurencji na mistrzostwach Europy. Sukces miał szczególny wymiar – Lisowska, która na co dzień jest członkiem Marynarki Wojennej RP, zdobyła medal w Święto Wojska Polskiego.