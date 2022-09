Legendarny stadion zostanie wyburzony. Jest porozumienie klubów

Aktualny obiekt piłkarski w Mediolanie – Stadio Giuseppe Meazza, nazywany też San Siro – powstał w 1926 roku i przeszedł dwie przebudowy (w 1955 i 1990 roku). Jego obecna pojemność to 80 018 dostępnych miejsc na trybunach, co stanowi go jednym z największych tego typu obiektów na świecie.

Stadion jest jednym z 27 europejskich obiektów ocenionych na pięć gwiazdek przez UEFA (najwyższa klasa). Imię obiektu pochodzi od gracza Interu, a następnie także Milanu – Giuseppe Meazzy, mistrza świata z 1934 i 1938 roku.

Od 1947 roku mecze na San Siro rozgrywają dwa miejscowe kluby. Tradycyjny sektor kibiców AC Milan to "Curva Sud" (trybuna południowa), zaś fanów Interu – "Curva Nord" (trybuna północna).

Włochy: Nowy stadion w Mediolanie

Budowa nowego stadionu we włoskim Mediolanie ma się rozpocząć w 2024 roku. Inwestycja będzie kosztować 1,2 mld euro. W piątek, 16 września, po kilku miesiącach dyskusji nad różnymi projektami, wreszcie doszło do porozumienia klubów i władz lokalnych w tej sprawie – poinformował portal Sport.pl. Budowa nowego obiektu potrwa 3,5 roku.

Do momentu oddania nowego stadionu zarówno Inter Mediolan, jak i AC Milan grać będą na San Siro. Jednak wokół niego powstanie plac budowy, który wyłączy z użytkowania pobliskie parkingi. Natomiast po całkowitym wyburzeniu Stadio Giuseppe Meazza rozpoczną się prace zagospodarowania przestrzeni wokół nowego obiektu piłkarskiego. Jak podał Sport.pl, przestrzeń zostanie nie tylko zazieleniona, ale przy stadionie wybudowane zostanie także nowoczesne centrum usługowe. Ukończenie prac związanych z tworzeniem obiektów usługowo-handlowych planowane jest na 2030 rok.

W okolicy nowego stadionu powstanie 17-piętrowe centrum konferencyjne, centrum handlowe, przestrzeń rozrywkowa, muzeum sportu oraz dzielnica sportowa otoczona zielenią – przekazała popularna włoska gazeta sportowa "La Gazetta dello Sport".