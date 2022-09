Ukraińska federacja piłki nożnej: Rosja wykluczona z Euro 2024

Andrij Pawełko, prezes ukraińskiej federacji piłki nożnej, poinformował we wtorek na swoim Facebooku, że UEFA przychyliła się do próśb strony ukraińskiej i wykluczy Rosję z mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2024 roku. Gospodarzem zawodów będą Niemcy.

"Rosjanie po prostu nie mają się na co przygotowywać. Zgodnie z prośbą, 9 października Federacja Rosyjska nie będzie we Frankfurcie w Niemczech. A przynajmniej do 2024 roku nie będą mogli rywalizować w oficjalnych międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich! Euro 2024 odbędzie się bez kraju agresora" – napisał w mediach społecznościowych

facebook

Losowanie grup eliminacyjnych piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 9 października 2022 roku we Frankfurcie nad Menem.

FIFA i UEFA zawieszają Rosję

Jak informowaliśmy, FIFA i UEFA wystosowały wspólny komunikat, w którym przekazały, że na zarówno reprezentacja narodowa jak i rosyjskie kluby piłkarskie zostały objęte karą zawieszenia we wszystkich rozgrywkach międzynarodowych.

„Decyzje te zostały dziś przyjęte przez Biuro Rady FIFA i Komitet Wykonawczy UEFA, odpowiednio najwyższe organy decyzyjne obu instytucji w tak pilnych sprawach. Świat piłkarski jest w tej kwestii zjednoczony i wyraża pełną solidarność ze wszystkimi dotkniętymi nią ludźmi na Ukrainie. Obaj prezydenci mają nadzieję, że sytuacja na Ukrainie ulegnie znacznej i szybkiej poprawie, aby piłka nożna znów mogła być nośnikiem jedności i pokoju między ludźmi” – przekazano.

Na początku wojny rosyjsko ukraińskiej FIFA nie zamierzała wykluczyć Rosji z gry o awans do mistrzowskiego turnieju. Początkowo zdecydowano, że rosyjska kadra narodowa musi grać pod nazwą "Rosyjska Federacja Piłkarska", na neutralnym terenie, bez kibiców, hymnu i flagi.

Reakcja PZPN

Tymczasem prezes PZPN zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o stanowisku polskiego związku. Reprezentacja Polski nie zamierzała rozegrać barażowego spotkania z Roją.

"Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja" – napisał

Czytaj też:

Polski piłkarz stracił szansę na grę w kadrze. Komunikat PZPNCzytaj też:

Rosyjski dziennikarz szokuje: Polacy to paskudne stworzenia