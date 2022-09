Lewandowski nie wystąpi na mundialu w Katarze z tęczową opaską

8 na 13 europejskich reprezentacji zamierza grać na mundialu w Katarze z opaską w kształcie serca, w tęczowych barwach, kojarzonych ze społecznością LGBT.

Wśród drużyn tych są Belgia, Walia, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Dania oraz Francja. Media donoszą, że Polska nie weźmie udziału w akcji.

Zgodnie z tradycją

Kampania “OneLove” została zapoczątkowana przez Holendrów w marcu tego roku. Oficjalnie nie chodzi o promocję ideologii LGBT, ale o różnorodność. Użyte barwy się jednak jednoznacznie z tym kojarzą. Niektóre media zwracają uwagę, że Katar może odczytać to jako prowokację.

Anglia, która miała dołączyć do akcji, zrezygnowała z pomysłu, a kapitan Harry Kane, który reprezentuje ten kraj, zapewne nałoży żałobną opaskę, na znak żałoby po śmierci królowej Elżbiety II.

Lewandowski jako kapitan polskiej reprezentacji ma grać z tradycyjną opaską dostarczaną na wielkich turniejach przez FIFA. W Rosji na mundialu władze światowej piłki promowały przy tej okazji hasło "Respect" związane z akcją przeciwko rasizmowi na stadionach.

Bez opaski wspierającej Ukrainę

Do niedawna wydawało się, że znany polski piłkarz wystąpi z opaską wspierającą Ukrainę. – Czuję się osobą, która wspiera i stara się pomagać Ukrainie. Po raz pierwszy założyłem opaskę z flagą Ukrainy dzień po inwazji na ten kraj, w meczu ligowym poprzedniego klubu. Wiedziałem, że będę kapitanem, wpadłem na pomysł, by samodzielnie wykonać taką opaskę, nie miałem za wielkich możliwości. Sam ją lepiłem i szyłem, by trzymała się na ramieniu. To był spontaniczny gest, ale czułem że bardzo potrzebny – mówił.



Andrij Szewczenko, legenda Dynama Kijów, taką opaskę przekazał Lewandowskiemu. Media informują jednak, że na mundialu w Katarze polski piłkarz nie będzie miał takiej opaski, a jedynie taką, którą zaakceptuje FIFA. Możliwe, że zostanie wykorzystana przy innej okazji.

