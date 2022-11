Bramkarz reprezentacji Polski: Mundial w Katarze będzie moim ostatnim

W rozmowie z TVP Sport Szczęsny poinformował, że nadchodzące mistrzostwa świata w Katarze będą jego ostatnim mundialem w karierze.

– Nie wyobrażam sobie, żebym w 2026 roku był w stanie z tym samym ogniem, który dzisiaj czuję, grać w piłkę, a to oznacza, że nie będę grał – powiedział bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski. Jednocześnie zdradził, że wykorzystując czas wolny, zamierza w przyszłości... nauczyć się programowania.

– Nie wyobrażam sobie, żebym ostatni mecz w reprezentacji zagrał na tym mundialu. Żeby była jasność. Chciałbym, żeby to był wyjątkowy turniej. (...) Mam nadzieję, że mecz w finale będzie moim ostatnim meczem na mistrzostwach świata. Może być też spotkanie o trzecie miejsce – oznajmił Wojciech Szczęsny w wywiadzie, cytowanym we wtorek przez sport.tvp.pl. Całość rozmowy zostanie wyemitowana w najbliższą sobotę na antenie TVP Sport.

Reprezentacyjny bramkarz odpowiedział na pytanie, co z występami w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024. Przypomnijmy, że Polska zmierzy się w nich w grupie z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. – Jeszcze damy radę. Aż tak stary nie jestem, żeby myśleć o końcu kariery w reprezentacji już teraz. Jednak cztery lata to jest długi okres. Może się to zmienić. Mam poczucie, że gram ostatni mundial. Potem może się okazać, że zagram jeszcze dwa. Nie jestem w stanie nic obiecać, ale takie miałem przeczucie w momencie, gdy wychodziłem na mecz ze Szwecją – oznajmił Wojciech Szczęsny.

Mundial 2022 w Katarze

Tymczasem już 20 listopada rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Finał turnieju zaplanowano na 18 grudnia. Będzie to pierwszy mundial, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie, pierwszy w kraju islamskim oraz pierwszy, który zostanie rozegrany jesienią. Wezmą w nim udział 32 drużyny.

W fazie grupowej Polacy zagrają z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) i Argentyną (30 listopada).

