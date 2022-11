CBA zatrzymało członka zarządu i byłego sekretarza PZPN

Wiadomość jako pierwszy przekazał portal WP Sportowe Fakty. Podano, że sprawa dotyczy "nieprawidłowości przy podpisywaniu umowy z jednym ze sponsorów".

Póki co, Prokuratura Krajowa odmawia oficjalnego potwierdzenia doniesień dziennikarzy.

Media: Funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymań

WP Sportowe Fakty poinformowały, że do zatrzymań miało dojść w poniedziałek w Warszawie. Według ustaleń, akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego została przeprowadzona na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Co więcej, działania przyspieszono "ze względu na planowany wylot jednej z osób, która miała zostać zatrzymana, do Kataru na mecz mundialu Polska – Meksyk (22.11)".

Zgodnie z doniesieniami, zatrzymane osoby to Jakub T., członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, oraz Maciej S., były sekretarz generalny PZPN, a obecnie prezes spółki Kanał Sportowy. "(...) w okresie podpisywania umowy budzącej zastrzeżenia śledczych pełnili ważne funkcje w PZPN. T. od 2012 roku jest członkiem zarządu piłkarskiej centrali. Jest także od 19 lat wiceprezesem ekstraklasowego klubu Cracovia, należącego do Janusza Filipiaka, właściciela i prezesa firmy Comarch" – czytamy w artykule WP Sportowych Faktów. Najprawdopodobniej działacze we wtorek usłyszą zarzuty prokuratorskie. Natomiast CBA planuje kolejne zatrzymania w tej sprawie w najbliższych dniach.

Koniec epoki Zbigniewa Bońka

Przypomnijmy, że w sierpniu 2021 roku Cezary Kulesza zastąpił Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa PZPN.

Były właściciel Jagielloni Białystok zwyciężył wówczas w pierwszej turze wyborów, otrzymując 92 głosy. Dugi kandydat – Marek Koźmiński – uzyskał zaś poparcie jedynie 23 delegatów PZPN. Wcześniej Kulesza pełnił funkcję wiceprezesa Związku do spraw piłkarstwa profesjonalnego.

Czytaj też:

CBA zatrzymało warszawskiego urzędnika i przedsiębiorcęCzytaj też:

Korupcja w polskiej piłce? Jest komunikat PZPN