Afera wokół byłego prezesa PZT. Związek powołał komisję

Związek przekazał wiadomość za pomocą oficjalnego komunikatu. Komisja ma zbadać okoliczności spraw związanych z byłym już prezesem PZT Mirosławem Skrzypczyńskim, który jest oskarżany o molestowanie i przemoc – podał w środę portal tvn24.pl.

Nowy prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski informuje, iż komisja ma być całkowicie niezależna od PZT, nie podlegać kontroli, nadzorowi czy wskazówkom związkowców oraz jakimkolwiek wytycznym innych organów, komisji lub grup roboczych w ramach Związku.

Co ciekawe, w składzie komisji będą zasiadać trzy kobiety. Będą to Ewa Tokarczyk (doktor nauk społecznych w zakresie psychologii), Monika Strus-Wołos (doktor nauk prawnych) i Monika Pasieka-Brzozowska (doktor nauk prawnych). Raport z prac ma się ukazać w ciągu pół roku.

Poważne oskarżenia i wniosek do ministra

Od kilku tygodni pod adresem Mirosława Skrzypczyńskiego padają oskarżenia o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną oraz trenowanymi zawodniczkami. Informację jako pierwszy podał portal Onet.pl. Skrzypczyński zaprzecza ustaleniom dziennikarzy. "Zarzuty w stosunku do mojej osoby przedstawione w artykule są nieprawdziwe" – oświadczył w komunikacie w tej sprawie.

Do kwestii odniosła się między innymi poseł klubu parlamentarnego Lewicy. Katarzyna Kotula twierdzi, że jako dziecko była molestowana seksualnie przez Skrzypczyńskiego. Do zdarzeń miało dojść, kiedy polityk trenowała w klubie Energetyk Gryfino. Zdaniem Kotuli, były prezes PZT molestował ją seksualnie "co najmniej kilkanaście razy na przestrzeni trzech lat".

Na początku bieżącego tygodnia deputowana poinformowała na konferencji prasowej, iż złożyła wniosek do ministra sportu Kamila Bortniczuka z apelem, aby skierować do sądu wniosek o zawieszenie w czynnościach wszystkich członków zarządu Polskiego Związku Tenisowego.

