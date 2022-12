Media: Morawiecki obiecał reprezentacji Polski premię za awans

W poniedziałek serwis WP Sportowe Fakty podał, że jeszcze przed mundialem premier miał obiecać kadrze premię w wysokości co najmniej 30 mln złotych za wyjście z grupy. "Informację potwierdziliśmy w trzech niezależnych źródłach" – przekazał dziennikarz sportowy Wirtualnej Polski Dariusz Faron.

Premia dla reprezentacji Polski

Co ciekawe, zgodnie z doniesieniami, pieniądze najprawdopodobniej trafią nie do budżetu Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), a bezpośrednio do członków reprezentacji, czyli piłkarzy i sztabu szkoleniowego.

Media przypominają, że szef polskiego rządu spotkał się z piłkarzami tuż przed ich wyjazdem na mistrzostwa świata 2022 do Kataru. To właśnie wtedy z ust Mateusza Morawieckiego miała paść obietnica nagród za awans do fazy pucharowej mundialu. Prezes PZPN, zapytany o sprawę, stwierdził, że słyszał o zapewnieniach premiera, ale nie zna szczegółów, ponieważ nie brał udziału w rozmowie z politykiem.

"Biało-czerwoni" na mundialu

W niedzielę na Al Thumama Stadium w Dosze Polska przegrała 1:3 z Francją w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze i tym samym odpadła z turnieju. Jedynego gola dla "biało-czerwonych" w tym meczu zdobył w doliczonym czasie gry z rzutu karnego kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski.

Przed spotkaniem premier Mateusz Morawiecki apelował w swoim podcaście: "To będzie piłkarskie piekło. Jak poradzą sobie z tym nasi? Chyba nie ma co kalkulować. Wojciech Szczęsny wybronić może nawet i trzy rzuty karne, ale i to może być za mało". – Francuzów można przecież skutecznie zaatakować, zwłaszcza, jak ma się takiego skutecznego zawodnika jak Robert Lewandowski. Ale nasza linia pomocy musi wreszcie dać szansę kapitanowi na pokazanie swoich umiejętności – mówił.

