Premie dla piłkarzy reprezentacji? Jasne stanowisko Morawieckiego

W ostatni poniedziałek serwis WP Sportowe Fakty podał, że jeszcze przed mundialem premier miał obiecać kadrze premię w wysokości co najmniej 30 mln złotych za wyjście z fazy grupowej mistrzostw w Katarze.

Sprawa wywołała ogromne kontrowersje. Do dziennikarskich sensacji odniósł się między innymi rzecznik prasowy rządu. Piotr Müller ocenił na konferencji, że "doszło do wzbudzenia niepotrzebnych emocji". Jednocześnie polityk przekazał, iż rządzący chcą stworzyć fundusz, który skupi się na wsparciu szkolenia młodzieży.

Premier Morawiecki zabrał głos

"Problemem polskiej piłki od lat jest poziom finansowania. Brutalna prawda futbolu jest taka, że wielkie granie jest tam, gdzie są wielkie pieniądze. Uważam, że rolą Państwa jest wspieranie rozwoju tej najpopularniejszej dyscypliny sportu. Dotyczy to przede wszystkim środków na szkolenie młodzieży, budowy infrastruktury, ale także rozwoju i wsparcia talentów. Na te cele będziemy przeznaczać dodatkowe środki" – napisał we wtorek na Facebooku Mateusz Morawiecki.

Premier stwierdził, iż "udany występ Polaków na Mundialu jest dobrą okazją do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości polskiej piłki".

"Jestem przekonany, że bez zwiększenia budżetu na polską piłkę trudno nam będzie rywalizować z najlepszymi, a przecież nasi piłkarze pokazali, że to możliwe. Pokazali, że jest to w naszym zasięgu. Uważam również, że nagradzanie za wyniki na najbardziej prestiżowych turniejach jest ważnym elementem całości systemu i zarazem rolą Związku oraz głównych sponsorów" – czytamy we wpisie szefa rządu.

"Na koniec wprost: nie będzie rządowych środków na premie dla piłkarzy" – poinformował polityk.

facebook

Występ Polaków na mundialu

Przypomnijmy, że w zeszłą niedzielę na Al Thumama Stadium w Dosze Polska przegrała 1:3 z Francją w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze i tym samym odpadła z turnieju.

Jedynego gola dla "biało-czerwonych" w tym meczu zdobył w doliczonym czasie gry z rzutu karnego kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski.

Czytaj też:

Pieniądze podatników. Morawiecki zapowiada "dużo więcej" na piłkę nożnąCzytaj też:

Mentzen: Jeżeli Morawiecki sprzeda wszystkie swoje działki, to powinno być go na to stać