Stadion imienia Pelego w Polsce? Nowy pomysł szefa FIFA

Edson Arantes do Nascimento, znany na całym świecie jako Pele, zmarł 29 grudnia 2022 roku w szpitalu w Sao Paulo w wyniku powikłań po raku jelita grubego i infekcji dróg oddechowych.

Brazylijczyk powszechnie uważany był za jednego z najlepszych piłkarzy w historii.

Infantino na pogrzebie Pelego

W poniedziałek Brazylia rozpoczęła oficjalne uroczystości pogrzebowe w związku ze śmiercią Pelego. Trumna z ciałem zawodnika została wystawiona na stadionie Santosu, w barwach którego zawodnik występował przez wiele lat. We wtorek odbędzie się pogrzeb trzykrotnego mistrza świata w piłce nożnej. Kraj pogrążony jest w trzydniowej żałobie narodowej.

Do Sao Paulo przylecieli między innymi przedstawiciele najwyższych władz piłkarskich na świecie na czele z szefem FIFA. – Chciałbym, aby dzieci w każdym kraju wiedziały, jak wielką rolę miał Pele w piłce nożnej, że jako jedyny wygrał trzykrotnie Puchar Świata – mówił Gianni Infantino i poinformował, iż będzie dążył do tego, by na wniosek FIFA każdy kraj członkowski federacji nazwał choć jeden stadion imieniem Pelego. Może to oznaczać, że również w Polsce któryś z obiektów będzie nosił imię legendarnego Brazylijczyka.

Pele zmarł w wieku 82 lat

Pele urodził się 23 października 1940 roku w stanie Minas Gerais. Profesjonalną karierę piłkarską rozpoczął w wieku 17 lat. We wszystkich rozgrywkach zdobył łącznie aż 1 284 goli w 1 366 meczach. Był uważany za postać kultową już od lat 60. XX wieku. Stał się też jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie. W latach 1995-1998 był ministrem sportu Brazylii. Prowadził kampanię przeciwko korupcji wśród urzędników, przez co przez lata był skonfliktowany z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej

