Ławka dla Portugalczyka

Do utrzymania tylu nazwisk niezbędne wydaje się godziwe uposażenie. Polski Związek Piłki Nożnej chyba to rozumie skoro - jak sugerują sportowe media - zamierza płacić nowemu coachowi „biało-czerwonych” prawie milion złotych miesięcznie! Umowę podpisano na dwa cykle eliminacji: do mistrzostw Europy 2024 oraz mundialu, zaplanowanego dwa lat później.

68-letni trener ma niemałe doświadczenie i takiż autorytet. Zyskał charyzmę szkoląc reprezentacje Portugalii i Grecję oraz kluby: Sporting Lizbona, Benfica,FC Porto, AEK Ateny, czy Panathinaikos. Zazwyczaj z pozytywnymi rezultatami.