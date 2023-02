Duże plany PZPN. Ma powstać ośrodek szkoleniowy i nowa siedziba związku

Myśl o budowie ośrodka, która pojawiała się już wcześniej, odżyła na początku 2022 roku. Polscy piłkarze szykowali się wtedy do gry w barażach o udział w mistrzostwach świata w Katarze. Ówczesny trener Czesław Michniewicz szukał odpowiedniego miejsca na zgrupowanie biało-czerwonych.

– Zastanawialiśmy się nad wykorzystaniem Legia Training Center, ale kadra narodowa potrzebuje wyższych standardów, musi mieć więcej pokojów. Związek wydaje olbrzymie środki na hotele zewnętrzne. Powstanie takiego ośrodka miałoby więc sens. Wspomniałem, że dobrym rozwiązaniem byłaby budowa hotelu przy centrum treningowym Legii. W Warszawie jest świetna logistyka. Z mojego punktu widzenia to idealne miejsce – powiedział trener w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Jeszcze w poprzedniej kadencji PZPN pojawiała się myśl o porozumieniu z ośrodkiem w Grodzisku Wielkopolskim. "Do dyspozycji jest tam hotel, dwa boiska boczne oraz główna murawa wraz ze stadionem, na którym w przeszłości występowała Dyskobolia, a teraz ligowe spotkania rozgrywa Warta Poznań. Ta myśl pojawiła się także w kontekście ostatnich dwunastu miesięcy. Teraz nie ma takiej opcji, bo umowę w sprawie wspomnianych terenów podpisał w ostatnich tygodniach wielkopolski klub" – opisuje sportowy serwis TVP.

Grodzisk nie, Legia nie

Innym pomysłem jest wykorzystanie części ośrodka treningowego Legii. PZPN miał wtedy myśleć o hotelu obok terenów należących do Wojskowych. Hotel miał powstać jako część Centralnego Ośrodka Sportu, który udostępniałby pokoje oraz boiska. Jednak w federacji pojawił się sprzeciw, wśród przeciwników był m.in. śląski działacz Henryk Kula. Ostatecznie idea upadła.

Jednak PZPN ma już nową koncepcję. "Nadal możliwe jest wybudowanie ośrodka w okolicach Warszawy, ale tym razem nie chodzi o Książenice, lecz o Otwock. Według naszych informacji miało już dojść do spotkania władz miasta z przedstawicielami federacji" – podaje sport.tvp.pl.

Władze Otwocka mają pozytywnie podchodzić do pomysły. Co więcej, są gotowe przekazać za darmo grunty potrzebne do stworzenia centrum szkoleniowego. Wciąż nie ma szczegółów dot. finansowania.

Powstanie nowa siedziba PZPN?

Jednocześnie władze Związku myślą o budowie nowej siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Temat ten wraca od lat. Obecnie Związek urzęduje przy ulicy Bitwy Warszawskiej.

"Obecne władze federacji myślą o koncepcji, która także pojawiła się w przeszłości. Mowa o budowie siedziby PZPN w otoczeniu Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam budowy budynku dla związku chciałby Kulesza. W tym temacie także miało dojść do spotkania przedstawicieli federacji z władzami stolicy. Wysłannicy prezesa dyskutowali o właściwym pomyśle i możliwości zapewnienia miejsca dla związku na kolejne lata" – wskazuje sport.tvp.pl.

Kolejne miesiące będą kluczowe dla przyszłości obu koncepcji.

