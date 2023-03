Porażka w debiucie Santosa. Czechy – Polska 3:1

W piątek, 24 marca piłkarska reprezentacja Polski zagrała z Czechami w meczu pierwszej kolejki eliminacji do mistrzostw Europy, które w 2024 roku zostaną rozegrane w Niemczech.

Polacy rozpoczęli spotkanie w Pradze w składzie: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Karbownik – Krystian Bielik – Sebastian Szymański, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski – Robert Lewandowski (kapitan).

Piątkowe starcie eliminacyjne było pierwszym meczem na ławce szkoleniowej "Biało-Czerwonych" portugalskiego szkoleniowca Fernando Santosa.

Szok w Pradze. Czechy – Polska 3:1

Już w pierwszej minucie meczu gola dla zespołu gospodarzy zdobył Ladislav Krejci, który pokonał Wojciecha Szczęsnego po uderzeniu głową. Niespełna dwie minuty później prowadzenie podwyższył Tomas Cvancara. W 64 minucie Czesi zdobyli gola na 3:0 autorstwa Jana Kuchty.

Polacy strzelili honorową bramkę w 87 minucie spotkania, kiedy to do siatki trafił rezerwowy Damian Szymański.

– To był bardzo zły mecz w naszym wykonaniu, ale może być tylko lepiej i teraz tak musimy na to patrzeć. Zrobimy wszystko, że wygrać następne spotkanie, to jest teraz dla nas najważniejsze – mówił tuż po meczu Jan Bednarek.

El. Euro 2024. Z kim zagrają Polacy?

W turnieju kwalifikacyjnym do Euro 2024 w Niemczech Polacy zagrają w grupie E z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Od momentu losowania grup wydawało się, że to właśnie reprezentacja naszych południowych sąsiadów może stanowić największe zagrożenie dla polskich piłkarzy. Reszta drużyn, choć nie powinna być lekceważona, to jednak, zdaniem komentatorów, wyraźnie odstaje poziomem od "Biało-Czerwonych".

W następnym meczu Polacy zagrają z Albanią. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 27 marca o godzinie 20:45 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędą się od 14 czerwca do 14 lipca 2024. W turnieju zagrają 24 drużyny. Z rozgrywek została wykluczona reprezentacja Rosji. Powodem jest agresja zbrojna na Ukrainę.

