Media: Polska medalistka Zofia K. usłyszała zarzuty

Prokuratura nie chce ujawniać żadnych szczegółów sprawy. Dziennikarze ustalili, że zarzuty postawiono dwóm osobom.

— Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Sprawa jest w toku — poinformowała prok. Katarzyna Skrzeczkowska, która pełni obowiązki rzeczniczki prasowej wołomińskiej prokuratury.

Jak twierdzi Onet. prokuratura podejrzewa, że Zofia K. w sposób nielegalny weszła w posiadanie mieszkania w centrum Warszawy. "Lokal należał wcześniej do jej ojca, który przed śmiercią miał rzekomo przepisać go na nią. Sęk w tym, że według prokuratury stan zdrowia mężczyzny w chwili przekazywania lokalu nie pozwalał, by mógł podjąć taką decyzję w świadomy sposób" – czytamy.

"Sprawa rodzinna"

Na razie nie wiadomo więcej o okolicznościach tej sprawy, ani o tym, czy zawiadomienie do prokuratury złożył ktoś z członków rodziny. Według mediów prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa miała zawiadomić córka mężczyzny z drugiego małżeństwa. Kobieta twierdzi, że także ma prawo ubiegać się o mieszkanie po zmarłym ojcu. Jak wskazano, obok Zofii K., zarzut niedopełnienia obowiązków usłyszał notariusz, który wykonywał sporządzenie aktu notarialnego lokalu na jej rzecz. W rozmowie z Onetem Zofia K. przekazała, że sprawa ma "charakter rodzinny" i odmówiła komentarza.

Zofia K. to polska windsurferka, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X, brązowa medalistka XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Na koncie ma tytuł mistrzyni świata z Cascais z 2007 r. oraz dwa srebrne medale z Perth i Kadyksu. W 2016 r. była ambasadorką Światowych Dni Młodzieży. Sportsmenka angażuje się w różne inicjatywy o charakterze pro-life i głośno mówi o swoich konserwatywnych poglądach.

