Oświadczenie koalicji 36 państw. "Nie można na to pozwolić"

Wśród sygnatariuszy wspólnego stanowiska znalazły się 24 państwa członkowskie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Ukraina, Korea Południowa, Japonia, Norwegia, Islandia, Albania oraz Liechtenstein.

To już czwarty komunikat wydany i podpisany przez szefów resortów sportu krajów, tworzących koalicję przeciwko startom sportowców z Rosji i Białorusi na igrzyskach olimpijskich. Do grona państw dołączyła Albania.

Wspólne oświadczenie

"My, ministrowie i równorzędni wyżsi urzędnicy odpowiedzialni za sport w naszych podobnie myślących krajach zwróciliśmy uwagę na zalecane warunki uczestnictwa indywidualnych neutralnych zawodników i członków personelu pomocniczego, posiadających paszport rosyjski lub białoruski, w międzynarodowych zawodach sportowych oraz na towarzyszące tym warunkom oświadczenie prasowe, opublikowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) dnia 28 marca 2023 r. Podtrzymujemy opinię, że nie można pozwolić na to, aby rząd rosyjski, który dwukrotnie złamał zasady olimpijskiego zawieszenia broni wykorzystywał sport do legitymizowania swojego barbarzyńskiego, niesprowokowanego ataku na Ukrainę, zaś rząd białoruski nie powinien mieć możliwości wykorzystywania sportu do legitymizowania swojego współudziału w prowadzonej przez Rosję agresywnej wojnie"– czytamy w komunikacie, udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przedstawiciele koalicji państw uważają, że wciąż istnieją istotne kwestie, które nie zostały wyjaśnione, zwłaszcza dotyczące powiązań zawodników z wojskiem, finansowania przez państwo oraz innych form oficjalnego wspierania zarówno zawodników, jak i personelu pomocniczego.

"Nasze stanowisko nie stanowi dyskryminacji osób ze względu na posiadany przez nie paszport" – podkreślili we wspólnym oświadczeniu ministrowie sportu 36 krajów.

"Zachowując poszanowanie dla autonomii organizacji sportowych będziemy uważnie obserwować realizację zaleceń przez MKOl oraz międzynarodowe federacje sportowe w najbliższych tygodniach" – podano.

Igrzyska olimpijskie

Przypomnijmy, że pod koniec marca Międzynarodowy Komitet Olimpijski przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych. Sportowcy ci będą mieli prawo startu pod neutralną flagą. Możliwość startu ma dotyczyć jednak tylko tych zawodników, którzy nie wspierali aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi.

Ukraina, Polska, Estonia, Łotwa i Litwa zagroziły bojkotem igrzysk olimpijskich w przypadku dopuszczenia do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi.

