Pudzianowski i Szpilka walczyli w klatce. Nokaut w drugiej rundzie

Pojedynek odbył się na gali XTB KSW 83: Colosseum 2 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Walka w MMA

Artur Szpilka próbował utrzymać walkę w stójce. Na początku spróbował zaskoczyć latającym kolanem, ale Pudzianowski stosunkowo łatwo sprowadził go do parteru. Już po kilku sekundach walki Szpilka leżał na plecach pod Pudzianem, który zajął półgardę, stabilizując pozycję i szukając miejsca do zadawania ciosów. Pudzianowski przeszedł do dosiadu, dzięki czemu mógł wygodnie rozbijać swojego rywala. Szpilka "przykleił się" do przeciwnika i starał się uniemożliwić mu zdawanie ciosów. Pudzian był coraz bardziej pasywny, aż w końcu sędzia ringowy upomniał zawodnika o brak aktywności. W ostatniej minucie były strongman podniósł pozycję i zaatakował serią ciosów, ale Artur większość zablokował.

Rozstrzygnięcie nastąpiło na początku drugiej rundy. Pudzianowski ponownie próbował obalić byłego pieściarza, żeby przenieść walkę do parteru, ale tym razem Szpilka zdołał utrzymać się na nogach. Gdy udało mu się oderwać od silniejszego przeciwnika wszedł z nim w wymianę. Po krótkiej wymianie Pudzian został znokautowany.

Mariusz Pudzianowski

46-letni Mariusz Pudzianowski doświadczonym zawodnikiem MMA. Na swoim koncie w federacji KSW ma 27 pojedynków, z których aż 12 wygrał przez nokaut, co nadal pozostaje rekordowym wyczynem w polskiej organizacji. W ostatnich latach zanotował sześć wygranych z rzędu. Pokonał m.in. Łukasza Jurkowskiego i Michała Materlę.

Na PGE Narodowym Pudzian musiał uznać wyższość rywala drugi raz z rzędu. Poprzednio musiał uznać wyższość legendarnego Mameda Chalidowa.

Artur Szpilka

34-letni Artur Szpilka odniósł największe zwycięstwo w karierze MMA. Była to jego trzecia walka i trzecia wygrana. Zanim podpisał kontrakt z KSW zebrał duże doświadczenie w boksie zawodowym, tocząc walki z kilkoma bokserami ze ścisłej światowej czołówki.

W roku 2016 Szpilka walczył o pas mistrza świata WBC królewskiej kategorii wagowej. Przegrał wówczas z Deontayem Wilderem. W swoje bokserskiej karierze wygrywał m.in. z Mariuszem Wachem i Tomaszem Adamkiem. Musiał natomiast uznać wyższość Adama Kownackiego czy Łukasza Różańskiego. W momencie zakończenia bokserskiej kariery jego bilans walk to 24 wygrane i 5 porażek.

Przed starciem z Pudzianowskim wygrał w MMA dwie walki przed czasem - z Siergiejem Radczenką i Denisem Załęckim.