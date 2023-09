Włosi rozbici. Polacy siatkarskimi mistrzami Europy!

Biało-czerwoni wywalczyli drugie w historii złoto tej imprezy. Wcześniej Polacy triumfowali w 2009 roku. Dzisiejszym zwycięstwem zawodnicy Nikoli Grbicia zrewanżowali się Włochom za porażkę w zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katowicach. Bez wątpienia w dzisiejszym finale spotkały się dwie najlepsze drużyny mistrzostw Europy. Zarówno Polacy, jak i Włosi wygrali wszystkie swoje spotkania, a w sumie stracili w nich po zaledwie cztery sety.

Nasza reprezentacja zdominowała obrońców tytułu Włochów w pierwszym i drugim secie. Świetny mecz na zagrywce rozegrał Norbert Huber, który zaliczył kilka znakomitych serii w tym elemencie i był motorem napędowym polskiej kadry. W trzecim secie inicjatywę przejęli gospodarze, ale końcówka należała do liderów światowego rankingu.

Wcześniej brązowy medal wywalczyli Słoweńcy, którzy pokonali Francję 3:2.

Polacy po raz pierwszy w historii wywalczyli dwa złote medale w jednym sezonie – w lipcu wygrali Ligę Narodów. Dla Polaków jest to drugie złoto mistrzostw Europy w historii. Pierwszy złoty medal ME polscy siatkarze zdobyli 14 lat temu w Bułgarii, pokonując w finale Francję 3:1. Dzisiejszy triumf jest też niezwykle symboliczny, ponieważ stało się w to w rocznicę śmierci Arkadiusza Gołasia, który właśnie w Rzymie rozegrał ostatnie mecze w swoim życiu.

Teraz przed Polakami najważniejsze wyzwanie w 2023 roku, czyli kwalifikacje olimpijskie. Odbędą się one w dniach 30 września-8 października. Drużyna Nikoli Grbicia uda się do Chin, gdzie rozegra siedem meczów. Awans z grupy uzyskają dwa najlepsze zespoły, a pewny udział w igrzyskach mają gospodarze, Francuzi.

Włochy - Polska 0:3 (20:25, 21:25, 23:25)

Włochy: Giannelli, Michieletto, Galassi, Romano, Lavia, Russo, Balaso (libero) oraz Sbertoli, Rinaldi.

Polska: Janusz, Leon, Kochanowski, Kaczmarek, Śliwka, Huber, Zatorski (libero) oraz Fornal, Semeniuk.

