Udany debiut Probierza. Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi

Reprezentacja Polski rozpoczęła czwartkowy mecz z Wyspami Owczymi w składzie: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Patryk Peda, Jakub Kiwior – Matty Cash, Bartosz Slisz, Patryk Dziczek, Przemysław Frankowski – Piotr Zieliński, Sebastian Szymański – Arkadiusz Milik. W drugiej części spotkania na placu gry pojawili się Adam Buksa, Karol Świderski, Paweł Wszołek, Jakub Piotrowski oraz Filip Marchwiński.

Od jakiegoś czasu było wiadomo, że w meczu w Thorshavn nie będzie mógł wystąpić Robert Lewandowski. Kapitan "biało-czerwonych" skręcił kostkę w rywalizacji FC Barcelony z FC Porto Lidze Mistrzów. Była to jego pierwsza absencja w meczu o stawkę w narodowych barwach od starcia z Holandią w 2022 r.

Pod nieobecność kontuzjowanego zawodnika Barcelony opaskę kapitańską przejął Piotr Zieliński. – To chłopak, który wiele daje tej reprezentacji. To czasami jest mało widoczne okiem kibica sprzed TV. Czy opaska coś u niego zmieni? Nie chciałbym, żeby tak było. Wierzę, że z opaską czy bez, on zawsze będzie pokazywał to, co najlepsze – mówił w studiu TVP Sport Robert Lewandowski.

Wyspy Owcze – Polska 0:2

Już w trzeciej minucie spotkania z Wyspami Owczymi gola strzelił Sebastian Szymański. W drugiej połowie Adam Buksa, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych, zdobył bramkę na 2:0. Wynik nie uległ już zmianie.

Tym samym trener Michał Probierz przełamał klątwę selekcjonerów reprezentacji Polski w XXI wieku – dotychczas żaden szkoleniowiec nie wygrał debiutanckiego meczu.

Warto dodać, że niemal całą drugą część spotkania gospodarze grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Hordura Askhama.

Mistrzostwa Europy w Niemczech

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędą się od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r. w Niemczech. W turnieju zagrają 24 drużyny. Tytułu bronić będą Włosi.

Polska rywalizuje w eliminacjach w grupie E z Albanią, Czechami, Mołdawią oraz Wyspami Owczymi.

"Biało-czerwoni" kolejny mecz zagrają z Mołdawią w najbliższą niedzielę, 15 października o godz. 20:45 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

