Szokujące sceny we Francji. Atak na autokar z piłkarzami

Autokar z piłkarzami z Lyonu został zaatakowany przez chuliganów w drodze na stadion w Marsylii, gdzie w niedzielny wieczór miało się odbyć hitowe starcie piłkarskiej ligi francuskiej. Pseudokibice Olympique Marsylia obrzucili kamieniami autokar, który przewoził na Stade Veldrome zawodników i członków sztabu szkoleniowego rywali. Poważnych obrażeń twarzy doznał trener zespołu gości Fabio Grosso. Raniony został także jego asystent Raffaele Longo. Ostatecznie mecz został odwołany.

Nagrania skandalicznych wydarzeń obiegły media społecznościowe.

twittertwittertwitter

Media zwracają uwagę na to, że to nie pierwszy raz, gdy przy okazji meczu Marsylii z Lyonem dochodzi do tak szokujących scen. Dwa lata temu spotkanie przerwano, gdy piłkarz Olympique Marsylia Dimitri Payet został trafiony butelką rzuconą z trybun przez kibiców Olympique Lyon.

Skandal we Francji. "Rozpętało się piekło"

– Staliśmy w pobliżu stadionu, gdy przyjechał autobus z zawodnikami Olympique Lyon. Od razu zbiegli się kibice, pokazywali środkowe palce i leciały wyzwiska. Sytuacja eskalowała i po chwili w ruch poszły kamienie. Przebiły szybę, trafiając w trenera. Rozpętało się piekło, po chwili zaatakowany został również autokar kibiców Lyonu – relacjonuje w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" polski kibic, który był świadkiem zdarzenia.

Władze Olympique Lyon wskazały w komunikacie, że "tego typu sytuacja powtarza się co roku w Marsylii". I zaapelowały do kierownictwa klubu z Marsylii, aby podjęto "odpowiednie kroki, zanim wydarzy się jeszcze większa tragedia". Według doniesień medialnych, sprawcy napaści nadal są poszukiwani przez policję. Francuska minister sportu Amélie Oudéa-Castéra zapowiedziała, że chuligani zostaną surowo i przykładnie ukarani.