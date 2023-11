Fundacja Legii Warszawa otrzymała międzynarodową nagrodę

Projekt #GotowiDoPomocy uchodźcom z Ukrainy to inicjatywa humanitarna, która powstała w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie i napływ uchodźców do Polski, zwłaszcza do Warszawy. "Do głównych celów projektu należy zapewnienie niezbędnego wsparcia ukraińskim uchodźcom, zaopatrzenie w podstawowe potrzeby tych, którzy pozostali na Ukrainie, podnoszenie świadomości na temat przyczyn wojny oraz zaoferowanie normalności wysiedlonym dzieciom i matkom. Projekt obejmuje także działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci i matek, budujące poczucie przynależności do nowego kraju. Fundacja Legii ułatwiła też relokację ukraińskiej młodzieżowej drużyny wioślarskiej oraz przeszkoliła jej kadrę" – możemy przeczytać.

Fundacja Legii, czyli zwycięzca nagrody #MorethanFootball 2023, nie tylko otrzyma uznanie za wdrożenie najbardziej innowacyjnego i wpływowego programu na rzecz społeczności oraz odpowiedzialności społecznej w europejskim futbolu, ale wygra także kompletne modułowe rozwiązanie sportowe Mini-Pitch System. Miniboisko pod marką klubu zostanie opracowane we współpracy ze zwycięską organizacją, EFDN i Musco.

Niepokojące doniesienia o dyskryminacji kibiców Legii

Przypomnijmy, że niedawno jedna z organizacji kibicowskich Legii Warszawa przekazała niepokojące informacje o dyskryminacji polskich kibiców przed meczem z Aston Villą. To nie pierwszy taki przypadek. "Od jakiegoś czasu ze zdumieniem obserwujemy zachowanie klubu z Anglii. Klub ten usilnie stara się zrobić wszystko, aby jak najmniej kibiców z Polski obejrzało ów mecz na żywo, na stadionie. Kombinacje, niewywiązywanie się z wcześniej danego słowa a nawet z podpisanej umowy pomiędzy naszymi klubami dotyczącej ilości biletów jakie mamy otrzymać, uważamy za niedopuszczalne i skandaliczne" – czytamy na profilu grupy na Instagramie.

"Po raz kolejny kibice Legii są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Kluby, które tyle mówią o równości i innych tego typu ideach po raz kolejny pokazują, że to tylko puste słowa i marketingowa wydmuszka" – czytamy.