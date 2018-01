Sędzia sfaulował zawodnika a następnie… dał mu czerwoną kartkę

Do zdarzenia doszło w końcówce meczu. Diego Carlos biegnąc pod bramkę przeciwnika przez przypadek potrącił sędziego, który padł na ziemię. Arbiter szybko postanowił wziąć odwet i kopnął przebiegającego obok piłkarza.

Nie był to jednak koniec niecodziennej sytuacji. Otóż Chapron uznał, że to on jest poszkodowany i zdecydował o wyrzuceniu piłkarza Nantes z boiska.

Waldemar Kita, prezes Nantes, stwierdził, że całe zdarzenie jest skandaliczne.

"Otrzymałem 20 wiadomości z całego świata i wszyscy pisali, że ten sędzia to jakiś żart" – mówił Kita.

Mecz zakończył się zwycięstwem PSG, które dzięki 3 punktom umocniło się na pozycji lidera francuskiej ligi.