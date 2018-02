Igrzyska olimpijskie: Świetne skoki Kamila Stocha i Dawida Kubackiego na treningach

Do wioski olimpijskiej polscy skoczkowie przybyli we wtorek. Już po kilkunastu godzinach zaplanowano trzy serie treningowe na skoczni normalnej. Co ważne, w ubiegłym roku zawody na skoczni w Pjongczangu odbyły się w ramach Pucharu Świata, więc Polacy znają już te obiekt.

Pierwszy trening wygrał Dawid Kubacki, który skoczył 107 metrów. Drugi był Kamil Stoch, który skoczył metr bliżej. Trzeci był Niemiec Markus Eisenbichler, który skoczył 104,5 metra.

Drugi trening wygrał już Kamil Stoch, który poszybował na odległość 108, 5 metra. Dawid Kubacki skoczył 101 metrów i zajął trzecie miejsce. Na drugim miejscu sklasyfikowano Austriaka Manuela Fettnera, który skoczył 105,5 metra.

Podczas trzeciej serii treningowej Kubacki zakończył trening na 9. lokacie. Kamil Stoch, osiągnął 102 metry i zajął trzecią lokatę.

Kwalifikacje odbędą się w czwartek, a walka o medale w sobotę.