Minimundial co dwa lata? Reuters pisze o nowym pomyśle FIFA

Jak donosi Reuters turniej mógłby odbywać się na przełomie października i listopada. Rueters poinformował o tych planach dzisiaj rano, powołując się na list prezydenta FIFA Gianniego Infantino do członków Rady FIFA.

Zawody odbywałyby się co dwa lata, a udział w nich brałoby osiem drużyn. Projekt "minimundialu" miałby być zwieńczeniem planu wielkiej reformy dotyczącej międzynarodowych zawodów piłkarskich, której koszt szacuje się na 25 miliardów dolarów.

Nowy turniej miałby zająć miejsce dotychczasowego Pucharu Konfederacji rozgrywanego co cztery lata w roku poprzedzającym mundial. Plany zostały przesłane przez Infantino członkom Rady decyzyjnej FIFA, która musi je jeszcze zatwierdzić.Turniej miałby się odbywać równolegle do istniejących międzynarodowych zawodów, takich jak Mistrzostwa Europy, Copa America i Puchar Narodów Afryki, a także eliminacje do Mistrzostw Świata.

Reuters sugeruje, że te plany mogą prowadzić do krytyki i zarzutów, że FIFA nadmiernie komplikuje międzynarodową piłkę nożną.