Sensacja na mundialu. Niemcy pokonane przez Meksyk

Okazuje się, że wczorajszy remis Argentyny z Islandią to dopiero początek mundialowych niespodzianek. Niemcy przegrali 1 do 0 z drużyną z Meksyku. Zwycięską bramkę strzelił w 35 minucie spotkania Hirving Lozano.

Pomimo przewagi na boisku Niemcy nie byli w stanie doprowadzić do remisu. Teraz sytuacja obrońców tytułu się poważnie komplikuje. Podopieczni Joachima Loewa będą musieli dać z siebie 100 procent w zbliżającym się spotkaniu ze Szwecją oraz Koreą Południową. Gdyby drużyna Niemiec odpadła z mistrzostw już w fazie grupowej, to byłaby to prawdziwa sensacja.