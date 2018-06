Marcin Gortat zmienia klub. Zagra w Los Angeles

Do Wizards trafi Austin Rivers, który ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Co ciekawe, to syn obecnego trenera Clippers, mistrza NBA z 2008 roku Doca Riversa.

Polak powinien być wkrótce pierwszym środkowym ekipy z Los Angeles. Sam Gortat bardzo cieszy się z transferu i nie ukrywa, że spełniło się jego marzenie.